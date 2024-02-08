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Укрзалізниця запускає послугу, яка спростить життя українцям: про що мова

Укрзалізниця запустила сервіс, який спростить життя тисячас українців (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Укрзалізниця запустила оновлений сервіс повернення квитків. Тепер це е-сервіс претензійного повернення та отримати кошти за невикористані проїзні документи можна онлайн.

Деталі розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.

Як повернути залізничні квитки

Щоб оформити претензійне повернення квитків, можна більше не заповнювати паперову заяву, повідомили в Укрзалізниці. Від лютого 2024 року стало доступне електронне заповнення заяви. 

Претензійне повернення квитка можна оформити, якщо пасажир:

  • не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення потяга
  • проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю
  • повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення
  • повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном
  • повертає групове замовлення (повністю або частково)
  • повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці
  • якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено у його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка

Як оформити електронну версію заяви

  • перейти за посиланням
  • обрати вкладку "Претензійне повернення квитків"
  • заповнити електронний бланк заяви (для цього необхідно дотримуватися інструкцій на сайті)
  • підписати заяву за допомогою Дія.Підпис
  • дочекатись результатів розгляду заяви

Оформити заяву тепер можна з будь-якої точки світу. Для цього потрібно:

  • мати Дія.Підпис
  • забезпечити стабільне під'єднання до інтернету
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