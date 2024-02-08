Укрзализныця запускает услугу, которая упростит жизнь украинцам: о чем речь
Укрзализныця запустила сервис, который упростит жизнь тысяч украинцев (фото: Getty Images)
Укрзализныця запустила обновленный сервис возврата билетов. Теперь это е-сервис претензионного возврата и получить средства за неиспользованные проездные документы можно онлайн.
Детали рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.
Как вернуть ж/д билеты
Чтобы оформить претенциозный возврат билетов, можно больше не заполнять бумажное заявление, сообщили в Укрзализныце. С февраля 2024 года стало доступно электронное заполнение заявления.
Претенциозный возврат билета можно оформить, если пассажир:
- не использовал билет по болезни или несчастному случаю и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда
- проехал только часть дороги, не использовав билет полностью
- возвращает неиспользованные билеты, уплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате
- возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за границей
- возвращает групповой заказ (полностью или частично)
- возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги
- если пассажир был переведен в вагон более низкой категории, чем указано в его билете, и стремится получить разницу в стоимости билета
Как оформить электронную версию заявления
- перейти по ссылке
- выбрать вкладку "Претензионный возврат билетов"
- заполнить электронный бланк заявления (для этого необходимо следовать инструкциям на сайте)
- подписать заявление с помощью Дия.Подпись
- дождаться результатов рассмотрения заявления
Оформить заявление теперь можно из любой точки мира. Для этого нужно:
- иметь Дия.Подпись.
- обеспечить стабильное подключение к интернету