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Укрзализныця запускает услугу, которая упростит жизнь украинцам: о чем речь

Укрзализныця запустила сервис, который упростит жизнь тысяч украинцев (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Укрзализныця запустила обновленный сервис возврата билетов. Теперь это е-сервис претензионного возврата и получить средства за неиспользованные проездные документы можно онлайн.

Детали рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.

Как вернуть ж/д билеты

Чтобы оформить претенциозный возврат билетов, можно больше не заполнять бумажное заявление, сообщили в Укрзализныце. С февраля 2024 года стало доступно электронное заполнение заявления.

Претенциозный возврат билета можно оформить, если пассажир:

  • не использовал билет по болезни или несчастному случаю и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда
  • проехал только часть дороги, не использовав билет полностью
  • возвращает неиспользованные билеты, уплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате
  • возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за границей
  • возвращает групповой заказ (полностью или частично)
  • возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги
  • если пассажир был переведен в вагон более низкой категории, чем указано в его билете, и стремится получить разницу в стоимости билета

Как оформить электронную версию заявления

  • перейти по ссылке
  • выбрать вкладку "Претензионный возврат билетов"
  • заполнить электронный бланк заявления (для этого необходимо следовать инструкциям на сайте)
  • подписать заявление с помощью Дия.Подпись
  • дождаться результатов рассмотрения заявления

Оформить заявление теперь можно из любой точки мира. Для этого нужно:

  • иметь Дия.Подпись.
  • обеспечить стабильное подключение к интернету
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