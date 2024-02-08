Укрзализныця запускает услугу, которая упростит жизнь украинцам: о чем речь

Укрзализныця запустила обновленный сервис возврата билетов. Теперь это е-сервис претензионного возврата и получить средства за неиспользованные проездные документы можно онлайн.

Как вернуть ж/д билеты

Чтобы оформить претенциозный возврат билетов, можно больше не заполнять бумажное заявление, сообщили в Укрзализныце. С февраля 2024 года стало доступно электронное заполнение заявления.

Претенциозный возврат билета можно оформить, если пассажир:

не использовал билет по болезни или несчастному случаю и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда

проехал только часть дороги, не использовав билет полностью

возвращает неиспользованные билеты, уплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате

возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за границей

возвращает групповой заказ (полностью или частично)

возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги

если пассажир был переведен в вагон более низкой категории, чем указано в его билете, и стремится получить разницу в стоимости билета

Как оформить электронную версию заявления

перейти по ссылке

выбрать вкладку "Претензионный возврат билетов"

заполнить электронный бланк заявления (для этого необходимо следовать инструкциям на сайте)

подписать заявление с помощью Дия.Подпись

дождаться результатов рассмотрения заявления

Оформить заявление теперь можно из любой точки мира. Для этого нужно: