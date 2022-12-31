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Укрзалізниця представила новий поїзд електрички: як він виглядає, і що там є

Фото: УЗ представила нову електричку (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця презентувала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях. Цей поїзд зробили максимально зручним для пасажирів з інклюзією.

Фото показали на сторінці Укрзалізниці у Facebook.

Що є у новій електричці:

  • у кожному головному вагоні поїзда встановлено пандуси;
  • встановлені інклюзивні вбиральні (з пеленальними столиками);
  • є місця для перевезення велосипедів (24 місця у всьому поїзді);
  • встановлені спеціальні місця для сидіння для пасажирів з інвалідністю;
  • встановлені USB/Type-C порти для зарядки гаджетів;
  • є зовнішня та внутрішня система відеоспостереження;
  • встановлено освітлення зон посадки та висадки пасажирів.

Електричка може вмістити в себе 964 пасажири і здатна розвивати швидкість до 120 км/год.

Модернізований потяг обслуговуватиме маршрут міської електрички у Києві.

Як виглядає новий поїзд

Як виглядає нова електричка (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, що раніше ретро-поїзд УЗ запустила у Києві.

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