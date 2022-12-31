Укрзалізниця представила новий поїзд електрички: як він виглядає, і що там є

Укрзалізниця презентувала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях. Цей поїзд зробили максимально зручним для пасажирів з інклюзією.
Фото показали на сторінці Укрзалізниці у Facebook.
Електричка може вмістити в себе 964 пасажири і здатна розвивати швидкість до 120 км/год.
Модернізований потяг обслуговуватиме маршрут міської електрички у Києві.
Нагадаємо, що раніше ретро-поїзд УЗ запустила у Києві.
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