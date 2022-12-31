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Укрзализныця представила новый поезд электрички: как он выглядит, и что там есть

Фото: УЗ представила новую электричку (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця презентовала первый украинский электропоезд ЭПЛ9Т, модернизированный на собственных мощностях. Этот поезд (электричку) сделали максимально удобным для пассажиров с инклюзией.

Фото показали на странице Укрзализныци в Facebook.

Что есть в новой электричке:

  • в каждом главном вагоне поезда установлены пандусы;
  • установлены инклюзивные уборные (с пеленальными столиками);
  • есть места для перевозки велосипедов (24 места во всем поезде);
  • установлены специальные места для сидения для пассажиров с инвалидностью;
  • установлены USB/Type-C портов для зарядки гаджетов;
  • есть внешняя и внутренняя система видеонаблюдения;
  • установлены освещения зон посадки и высадки пассажиров.

Электричка может вместить в себя 964 пассажира и способна развивать скорость до 120 км/ч.

Модернизированный поезд будет обслуживать маршрут городской электрички в Киеве.

Как выглядит новый поезд

Как выглядит новая электричка (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, что ранее ретро-поезд УЗ запустила в Киеве.

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Укрзализныцяпотяг