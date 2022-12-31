Укрзализныця представила новый поезд электрички: как он выглядит, и что там есть

Укрзализныця презентовала первый украинский электропоезд ЭПЛ9Т, модернизированный на собственных мощностях. Этот поезд (электричку) сделали максимально удобным для пассажиров с инклюзией.
Фото показали на странице Укрзализныци в Facebook.
Электричка может вместить в себя 964 пассажира и способна развивать скорость до 120 км/ч.
Модернизированный поезд будет обслуживать маршрут городской электрички в Киеве.
Напомним, что ранее ретро-поезд УЗ запустила в Киеве.
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