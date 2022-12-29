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УЗ запускає додаткові потяги з Києва до Харкова перед новорічними святами

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Київ, Четвер 29 грудня 2022 13:15
УЗ запускає додаткові потяги з Києва до Харкова перед новорічними святами Фото: Укрзалізниця призначає нові потяги Київ-Харків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Харкова перед новорічними святами. Перший рейс відправиться 30 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

Додаткові потяги призначили на рейси №104 Київ - Харків та №103 Харків - Київ на 30 грудня.

Потяг №104 відправиться з Києва 30 грудня о 9:40 і прибуде до Харкова о 17:15. З Харкова поїзд №103 відправиться 30 грудня о 10:48 і прибуде до Києва о 18:41.

Квитки можна придбати на сайті Укрзалізниці, у чат-боті чи застосунку.

Нагадаємо, українців попередили про затримку потягів через часткові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Київській, Львівській та Житомирській областях.

Також зазначимо, що Укрзалізниця відновила потяг №131/132, який курсує з Львова до Дніпра.

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Укрзалізниця Київ Дніпропетровська область
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