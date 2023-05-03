Укрзалізниця запускає новий регіональний залізничний маршрут Одеса-Вінниця. Також в УЗ показали, як виглядає салон в поїзді.
Як виглядає комфортабельний поїзд, а також його графік та маршрут - дивіться та читайте у нашому матеріалі нижче.
На новому маршруті курсуватиме комфортабельний інклюзивний електропоїзд, капітально відремонтований на власних потужностях Укрзалізниці цього року.
У вагоні лише є місця для сидіння. Тобто майже 7 годин доведеться перебувати в одному положенні.
Також є розетки біля сидінь, щоб підзарядити гаджети.
До цього ж, є місця для інвалідів та пасажирів з немовлятами у дитячих візочках.
Укрзалізниця показала новий поїзд класу "комфорт" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
За інформацією УЗ, з 15 травня поїзд №802 відправлятиметься з Одеси об 11:43 і прибуватиме до Вінниці о 18:36.
При цьому у зворотному напрямку, з Вінниці, поїзд №801 відправлятиметься з 16 травня о 6:40 і прибуватиме до Одеси о 13:30.
Як повідомляється, поїзд проходитиме через станції:
Квитки будуть доступні вже незабаром онлайн, в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
Більшості людей сподобалась така ініціатива, але все одно деякі залишились незадоволеними:
Раніше ми писали про те, що в УЗ показали поїзд-реанімацію, який рятує життя пораненим.