Укрзализныця запускает новый региональный железнодорожный маршрут Одесса-Винница. Также в УЗ показали, как выглядит салон в поезде.
Как выглядит комфортабельный поезд, а также его график и маршрут - смотрите и читайте в нашем материале ниже.
На маршруте будет курсировать комфортабельный инклюзивный электропоезд, капитально отремонтированный на собственных мощностях Укрзализныци в этом году.
В вагоне есть только места для сидения. То есть, почти 7 часов придется находиться в одном положении.
Также есть розетки у сидений, чтобы подзарядить гаджеты.
К тому же, есть места для инвалидов и пассажиров с младенцами в детских колясках.
Укрзализныця показала новый поезд класса "комфорт" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
По информации УЗ, с 15 мая поезд №802 будет отправляться из Одессы в 11:43 и прибывать в Винницу в 18:36.
При этом в обратном направлении из Винницы поезд №801 будет отправляться с 16 мая в 6:40 и прибывать в Одессу в 13:30.
Как сообщается, поезд будет проходить через станции:
Билеты будут доступны уже в скором времени онлайн, в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
Большинству украинцев понравилась такая инициатива. Но все равно некоторые остались недовольны...
Ранее мы писали о том, что в УЗ показали поезд-реанимацию, спасающий жизнь раненым.