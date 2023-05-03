Фото поезда Винница-Одесса

На маршруте будет курсировать комфортабельный инклюзивный электропоезд, капитально отремонтированный на собственных мощностях Укрзализныци в этом году.

В вагоне есть только места для сидения. То есть, почти 7 часов придется находиться в одном положении.

Также есть розетки у сидений, чтобы подзарядить гаджеты.

К тому же, есть места для инвалидов и пассажиров с младенцами в детских колясках.

Укрзализныця показала новый поезд класса "комфорт" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Что известно о графике поезда

По информации УЗ, с 15 мая поезд №802 будет отправляться из Одессы в 11:43 и прибывать в Винницу в 18:36.

При этом в обратном направлении из Винницы поезд №801 будет отправляться с 16 мая в 6:40 и прибывать в Одессу в 13:30.

Как сообщается, поезд будет проходить через станции:

Выгода

Раздельная

Затишье

Подольск

Слободка

Кодыма

Рудница

Крыжополь

Вапнярка

Жмеринка

Браилов

Гнивань.

Билеты будут доступны уже в скором времени онлайн, в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Реакция сети на новый поезд

Большинству украинцев понравилась такая инициатива. Но все равно некоторые остались недовольны...