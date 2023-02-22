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Дві ванни і кухня. Як виглядає спецвагон "Укрзалізниці", у якому президент США їхав до Києва

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Середа 22 лютого 2023 12:20
Дві ванни і кухня. Як виглядає спецвагон "Укрзалізниці", у якому президент США їхав до Києва Фото: Президент США у спецвагоні "Укрзалізниці" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Президент США Джозеф Байден прибув до Києва потягом "Укрзалізниці". Лідер Білого дому подорожував у спецвагоні, який модернізували у Польщі.

Як обладнаний вагон, у якому їхав американський лідер, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ЦТС.

Подробиці візиту президента США в Україну тримали в таємниці до останнього. За словами американського журналіста Ніка Шифріна, Джозеф Байден мав спочатку полетіти на базу в Рамштайні в Німеччині, а потім військовим літаком під прикриттям – в аеропорт Жешува. Звідти президента США мали довезти автомобілем до Перемишля, де на нього чекав потяг.

За інформацією польського видання Nakolei, вагон Ritz, на якому президент США подорожував Україною, модернізував польський концерн з виробництва вагонів Pesa Bydgoszcz.

Спецвагон модернізували для Львівської залізниці у 2005 році. У ньому є зал для зустрічей, дві спальні, кухня та дві ванні кімнати. Приміщення обладнані кондиціонерами та сучасними електронними пристроями. А інтер’єр розробили в Академії образотворчих мистецтв у Гданську.

Фото: Візуалізація вагону після модернізації у 2005 році (pesa.pl)
Вагон побудований на спеціальних візках SUW 2000 зі змінною шириною колії, що дозволяє йому рухатися по коліях різної ширини.

Польські експерти зазначили, що раніше президенти та прем'єр-міністри країн їздили з візитами в Київ потягом у вагоні з іншим номером, главі Білого дому надали інший вагон.

Нагадаємо, ми писали, на чому президент США прилетів до кордону з Україною.

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