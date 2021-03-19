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"Укрзализниця" через две недели остановит все перевозки: возможен крупный страйк

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 12:42
"Укрзализниця" через две недели остановит все перевозки: возможен крупный страйк "Укрзализныця" остановит все перевозки через 2 недели (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анна Киселева

В "Укрзализныце" через две недели планируют остановить все виды перевозок на фоне проведения крупной забастовки. Связана забастовка с отчаянием работников УЗ. Но в комиссии по оценке состояния "Укрзализныце" говорят, что это не единственная острая проблема компании.

Об этом сообщила в Facebook глава временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" Юлия Гришина.

"Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает", — написала Гришина, отметив, что двое из трех профсоюзов просто не явились на встречу.

На заседании ВСК обсуждалось также неудовлетворительное состояние выполнения запросов ВСК, направленных в правоохранительные органы Украины. Гришина решила пригласить на следующее заседание руководителей от Офиса Генпрокурора до МВД и НАБУ.

"Активная работа следственной комиссии продолжается. Цель нашей ВСК — исследовать "вклад" каждого руководителя УЗ, Наблюдательного совета и возможных контрагентов в доведение "Укрзализныци" до критического состояния", — подчеркнула Гришина.

&quot;Укрзализниця&quot; через две недели остановит все перевозки: возможен крупный страйк

Заседание по вопросам "Укрзализныци" (фото: facebook.com/j.gryshyna)

Напомним, ранее мы рассказывали когда и на сколько подорожают железнодорожные билеты в Украине.

Как мы ранее писали, в поезде "Интерсити" Укрзализныци разгорелся скандал. Дело в том, что в составе №746 большинство пассажиров находятся без масок, а у проводника маска надета неправильно и никого ничего не волнует.

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