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Укрзалізниця блокує облікові записи пасажирів: хто потрапив під "гарячу руку"

З ким бореться Укрзалізниця (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Укрзалізниця почала блокувати користувачів свого застосунку. У бан потрапляють ті, хто проявляють велику активність у системі та масово скуповує квитки для перепродажу.

Про це повідомили на сторінці перевізника у Facebook.

За що блокує перевізник

За статистикою, у мобільному застосунку Укрзалізниці 98% користувачів купують не більше п'яти квитків на тиждень.

Однак якщо здійснять масові замовлення (іноді понад 500 квитків), це може свідчити про роботу перекупників.

"Для уникнення спроб перепродажу квитків УЗ змінює процеси, щоб спростити купівлю квитків добросовісним клієнтам та перешкодити діяльності "квиткових спекулянтів", - написали представники.

Які акаунти заблокують

У список потрапляють користувачі, які постійно оформлюють квитки не для себе, а на різних пасажирів (на 10 та більше протягом тижня). При цьому Укрзалізниця має послугу з оформлення групового замовлення.

Аномальна активність з повернення квитків і купівлі на інші прізвища тих же місць також може стати підставою для тимчасового блокування.

Для того, аби вчасно виявляти недобросовісних покупців аналізується аномальна активність окремих облікових записів та якщо вони використовуються не для бронювання індивідуальних поїздок, а для масованого викупу квитків на різні прізвища - такі облікові записи можуть призупинятися.

"Окрім блокування облікових записів з аномальною активністю УЗ й надалі змінюватиме процеси та додаватиме онлайн-інструменти, щоб розширювати доступність квитків для добросовісних пасажирів та обмежувати самі можливості перепродавати квитки", - зазначили в УЗ.

Що робити, якщо вас заблокували

Якщо ви несправедливо потрапили в бан, дзвоніть на номер 0 800 503 111. У компані обіцяють оперативно розібратися. А якщо ви здійснювали незаконну діяльність, тоді радять користуватися прозорими послугами.

Раніше ми розповідали про те, що Укрзалізниця повернула на деякі рейси охорону у вагони.

Читайте також, коли запустять прямий рейс Київ-Берлін.

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