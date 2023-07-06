Укрзалізниця повернула охорону в потяги: на яких рейсах стало безпечніше

Укрзалізниця повернула на декілька рейсів давню послугу воєнізованої охорони. Її головна задача - це патрулювання та розв'язування складних конфліктів на рейсі.

Про це повідомив сам перевізник у своєму Telegram -каналі.

Які рейси стали безпечнішими для пасажирів

Наразі воєнізована охорона працює у поїздах:

№81 Київ - Ужгород

№41 Дніпро - Трускавець

№712 Київ - Краматорськ

"Працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій. Це були дрібні конфлікти, нічого серйозного, наприклад, не допустили до поїзда пасажира у нетверезому стані. Найближчим часом будемо масштабувати проєкт з урахуванням результатів роботи упродовж декількох тижнів", - зазначив голова правління Євген Лященко.

Як відбуватиметься охорона потяга

На рейсах вагони будуть патрулювати двоє працівників воєнізованої охорони. Вони допомагатимуть поїзним бригадам розв'язати складні конфліктні ситуації, будуть реагувати на скарги про куріння та розпивання алкоголю в поїздах.

Крім того, працівники охорони мають право затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд та огляд речей, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

Таким чином відтепер за порушення в потягах "Укрзалізниці" можна буде отримати штраф чи інший вид покарання залежно від скоєного.

Нові прямі рейси від Укрзалізниці в Європу

Чеський приватний залізничний перевізник RegioJet планує запустити прямі рейси Київ - Берлін та Київ - Ганновер. Варто додати, що такий поїзд з Києва до Берліну уже курсував до 2012, проте згодом він став занадто збитковим.

Компанія також хоче інвестувати в українську залізницю, щоб електрифікувати ділянку Чоп - Мукачево та побудувати пасажирську платформу й пішохідний міст на станції Мостиська-2.

Для України така співпраця означає розвиток туризму в західні області, що позитивно вплине на економіку. Наразі тривають обговорення нових проєктів.