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В "Укрзалізниці" розповіли, як Байден їхав у поїзді та показали фото

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Вівторок 21 лютого 2023 07:32
В "Укрзалізниці" розповіли, як Байден їхав у поїзді та показали фото Фото: Джо Байден відвідав Україну (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Президент США Джо Байден відвідав 20 лютого Україну. Його візит став історичним, крім того, він не був анонсований. Володимир Зеленський назвав візит Байдена найважливішим за всю історію відносин України та США. Наразі стали відомі подробиці поїздки голови Білого дому в Україну.

Про те, що Джо Байден прибув до України саме потягом розповіли в "Укрзалізниці".

Що розповіли про Байдена в "Укрзалізниці"

Наголошується, що главу США доставили потягом до України, а також назад.

"Безпечно доставили президента США Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One – для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії показали фото з буклетом УЗ, на якому поставив свій автограф Джо Байден.

В &quot;Укрзалізниці&quot; розповіли, як Байден їхав у поїзді та показали фотоДжо Байден розписався на буклеті "Укрзалізниці" (фото: t.me/UkrzalInfo)

У The New York Times також розповіли про подорож

Видання також підтвердило, що американський лідер прибув до Польщі, звідки й вирушив до української столиці потягом.

"Президент Байден здійснив поїздку поїздом від кордону з Польщею, демонструючи рішучість його адміністрації напередодні вторгнення Росії в Україну", - написали в газеті.

Читайте також, що мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена до Києва. Дивіться найсмішніші з них.

Нещодавно ми повідомляли, що в Білому домі шукали способи таємно доставити Байдена в Україну.

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Джозеф Байден