В "Укрзализныце" рассказали, как Байден ехал в поезде и показали фото
Президент США Джо Байден 20 февраля посетил Украину. Его визит стал историческим, кроме того, он не был анонсирован. Владимир Зеленский назвал визит Байдена самым важным за всю историю отношений Украины и США. Сейчас стали известны подробности поездки главы Белого дома в Украину.
О том, что Джо Байден прибыл в Украину именно на поезде рассказали в "Укрзализныце".
Что рассказали о Байдене в "Укрзализныце"
Отмечается, что главу США доставили поездов в Украину, а также обратно.
"Безопасно доставили президента США Джозефа Байдена в Киев и обратно. Там, где Air Force One не летает, подхватывает Укрзализныця. Train Force One – для лидеров, имеющих смелость бороться со злом. Лично", - говорится в сообщении.
Также в компании показали фото с буклетом УЗ, на котором поставил свой автограф Джо Байден.
Джо Байден расписался на буклете "Укрзализныци" (фото: t.me/UkrzalInfo)
В The New York Times также рассказали о поездке
Издание также подтвердило, что американский лидер прибыл в Польшу, откуда и отправился в украинскую столицу поездом.
"Президент Байден совершил поездку на поезде от границы с Польшей, демонстрируя решимость его администрации накануне вторжения России в Украину", - написали в газете.
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Недавно мы сообщали о том, что в Белом доме искали способы тайно доставить Байдена в Украину.