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В Укрпошті з'явиться нова послуга: в чому вона полягає

Фото: В Укрпошті зявилася нова послуга (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрпошта скоро доставлятиме ліки на деокуповані та прифронтові території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Коли Укрпошта буде доставляти ліки

Пілотний запуск ініціативи планується з 1 лютого. З цією метою АТ "Укрпошта" отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях.

Така можливість дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року.

Для цього попередньо триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу у Києві.

Також наразі проходить набір фармацевтів, адже відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише спеціаліст.

Крім того, планується впровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян.

"Громадяни чекають на наші рішення. Часто через бойові дії та постійні ворожі обстріли наші люди позбавлені доступу до найнеобхіднішого, зокрема ліків. Я дякую всім, хто опікується проблемами людей на прифронтових територіях. Для них це дуже важливо", – сказала Ірина Верещук.

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