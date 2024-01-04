В Укрпочте появится новая услуга: в чем она заключается

Когда Укрпочта будет доставлять лекарства

Пилотный запуск инициативы планируется с 1 февраля. С этой целью АО "Укрпочта" получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях.

Такая возможность позволит решить проблему доступного лекарства на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.

Для этого предварительно идет поиск надлежащего помещения для открытия первого лицензированного склада в Киеве.

Также проходит набор фармацевтов, ведь отпускать нерецептурное и рецептурное лекарство имеет право только специалист.

Кроме того, планируется введение горячей линии для оформления запросов от граждан.



"Граждане ждут наших решений. Часто из-за боевых действий и постоянных вражеских обстрелов наши люди лишены доступа к самому необходимому, в частности лекарству. Я благодарю всех, кто занимается проблемами людей на прифронтовых территориях. Для них это очень важно", - сказала Ирина Верещук.