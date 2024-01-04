В Укрпочте появится новая услуга: в чем она заключается

Укрпочта будет скоро доставлять лекарства на деоккупированные и прифронтовые территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.
Пилотный запуск инициативы планируется с 1 февраля. С этой целью АО "Укрпочта" получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях.
Такая возможность позволит решить проблему доступного лекарства на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.
Для этого предварительно идет поиск надлежащего помещения для открытия первого лицензированного склада в Киеве.
Также проходит набор фармацевтов, ведь отпускать нерецептурное и рецептурное лекарство имеет право только специалист.
Кроме того, планируется введение горячей линии для оформления запросов от граждан.
"Граждане ждут наших решений. Часто из-за боевых действий и постоянных вражеских обстрелов наши люди лишены доступа к самому необходимому, в частности лекарству. Я благодарю всех, кто занимается проблемами людей на прифронтовых территориях. Для них это очень важно", - сказала Ирина Верещук.
Напомним, что "Укрпочта" начала новый этап выдачи пенсионерам по пять LED-ламп.
Кстати, ПФУ увеличил выплату пенсий, субсидий и льгот за последний месяц.