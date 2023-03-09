Укрпошта стане швидше доставляти посилки: що зміниться у листонош

Укрпошта незабаром порадує своїх клієнтів і листи з посилками будуть приходити до людей швидше. Підприємство в рамках пілотного проекту пересадить листонош на електробайки.
Про цю новину повідомив у Facebook голова держкомпанії Ігор Смілянський.
"Ми в Укрпошті хотіли б мати не лише задоволених, а й сучасних листонош, розпочинаємо пілотний проект "листоноші на електробайках", - повідомив Смілянський.
Зазначається, що на таких байках зручно долати гірські масиви Закарпаття та Франківської області та швидше рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова.
"Спробуємо різні формати та моделі (2-х та 3-х-колісні), щоб вже бути впевненими, що можемо доставити швидко, зручно та з GPS-відстеженням. А враховуючи, що плануємо всім листоношам надати портативні комп'ютери та POS-термінали, не забули і про USB-зарядку", - зазначив він.
Глава Укрпошти повідомив, що місце для посилок, цукерок та газет на електробайках є. До речі, електротранспорт зроблено в Україні.
Також Смілянський показав, як виглядають електробайки для листонош.
Нагадаємо, що Бенксі показав нову марку від Укрпошти "ПТН ПНГ".
До речі, Нова пошта відкриє відділення ще в одній країні ЄС.