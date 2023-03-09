UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Укрпошта стане швидше доставляти посилки: що зміниться у листонош

Фото: Укрпошта стане швидше доставляти посилки (ukrposhta.ua)
Автор: Людмила Жукова

Укрпошта незабаром порадує своїх клієнтів і листи з посилками будуть приходити до людей швидше. Підприємство в рамках пілотного проекту пересадить листонош на електробайки.

Про цю новину повідомив у Facebook голова держкомпанії Ігор Смілянський.

Що зміниться у роботі листонош

"Ми в Укрпошті хотіли б мати не лише задоволених, а й сучасних листонош, розпочинаємо пілотний проект "листоноші на електробайках", - повідомив Смілянський.

Зазначається, що на таких байках зручно долати гірські масиви Закарпаття та Франківської області та швидше рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова.

"Спробуємо різні формати та моделі (2-х та 3-х-колісні), щоб вже бути впевненими, що можемо доставити швидко, зручно та з GPS-відстеженням. А враховуючи, що плануємо всім листоношам надати портативні комп'ютери та POS-термінали, не забули і про USB-зарядку", - зазначив він.

Як виглядає новий транспорт для листонош

Глава Укрпошти повідомив, що місце для посилок, цукерок та газет на електробайках є. До речі, електротранспорт зроблено в Україні.

Також Смілянський показав, як виглядають електробайки для листонош.

Так виглядають електробайки для листонош Укрпошти (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)

Нагадаємо, що Бенксі показав нову марку від Укрпошти "ПТН ПНГ".

До речі, Нова пошта відкриє відділення ще в одній країні ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
доставкаукрпошта