"Нова пошта" відкриє відділення ще в одній країні ЄС

Український оператор поштового зв’язку "Нова пошта" планує розпочати роботу в Литві. У середині березня 2023 року відділення відкриють у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України все вагою до 1000 кг.

Раніше "Нова пошта" почала працювати в Польщі та суттєво знизила тарифи на посилки з України до цієї країни.

Після цього інший оператор поштового зв’язку, державна "Укрпошта", знизила свої тарифи на посилки до Польщі 75% приблизно до такого ж рівня, як і у "Нової пошти".