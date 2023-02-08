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"Нова пошта" відкриє відділення ще в одній країні ЄС

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Україна, Середа 08 лютого 2023 13:56
"Нова пошта" відкриє відділення ще в одній країні ЄС Фото: "Нова пошта" відкриє відділення у Вільнюсі (novaposhta.ua)
Автор: Олександр Білоус

Український оператор поштового зв’язку "Нова пошта" планує розпочати роботу в Литві. У середині березня 2023 року відділення відкриють у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України все вагою до 1000 кг.

Раніше "Нова пошта" почала працювати в Польщі та суттєво знизила тарифи на посилки з України до цієї країни.

Після цього інший оператор поштового зв’язку, державна "Укрпошта", знизила свої тарифи на посилки до Польщі 75% приблизно до такого ж рівня, як і у "Нової пошти".

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