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Укрпочта станет быстрее доставлять посылки: что изменится у почтальонов

Фото: Укрпочта станет быстрее доставлять посылки (ukrposhta.ua)
Автор: Людмила Жукова

Укрпочта вскоре порадует своих клиентов и письма с посылками будут приходить к людям быстрее. Предприятие в рамках пилотного проекта пересадит почтальонов на электробайки.

Об этой новости сообщил в Facebook глава госкомпании Игорь Смелянский.

Что изменится в работе почтальонов

"Мы в Укрпочте хотели бы иметь не только довольных, но и современных почтальонов, начинаем пилотный проект "почтальона на электробайках", - сообщил Смелянский.

Отмечается, что на таких байках удобно преодолевать горные массивы Закарпатья и Франковской области и быстрее двигаться по длинным улицам частных секторов Днепра или Харькова.

"Попробуем разные форматы и модели (2-х и 3-х-колесные), чтобы уже быть уверенными, что можем доставить быстро, удобно и с GPS-отслеживанием. А учитывая, что планируем всем почтальонам предоставить портативные компьютеры и POS-терминалы, не забыли и о USB-зарядке", - отметил он.

Как выглядит новый транспорт для почтальонов

Глава Укрпочты сообщил, что место для посылок, конфет и газет на электробайках есть. Кстати, электротранспорт произведен в Украине.

Также Смелянский показал, как выглядят электробайки для почтальонов.

Так выглядят электробайки для почтальонов Укрпочты (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)

Напомним, что Бэнкси показал новую марку от Укрпочты "ПТН ПНХ".

Кстати, "Новая почта" откроет отделение еще в одной стране ЕС.

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