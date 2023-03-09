Укрпочта станет быстрее доставлять посылки: что изменится у почтальонов

Что изменится в работе почтальонов

"Мы в Укрпочте хотели бы иметь не только довольных, но и современных почтальонов, начинаем пилотный проект "почтальона на электробайках", - сообщил Смелянский.

Отмечается, что на таких байках удобно преодолевать горные массивы Закарпатья и Франковской области и быстрее двигаться по длинным улицам частных секторов Днепра или Харькова.

"Попробуем разные форматы и модели (2-х и 3-х-колесные), чтобы уже быть уверенными, что можем доставить быстро, удобно и с GPS-отслеживанием. А учитывая, что планируем всем почтальонам предоставить портативные компьютеры и POS-терминалы, не забыли и о USB-зарядке", - отметил он.

Как выглядит новый транспорт для почтальонов

Глава Укрпочты сообщил, что место для посылок, конфет и газет на электробайках есть. Кстати, электротранспорт произведен в Украине.

Также Смелянский показал, как выглядят электробайки для почтальонов.

Так выглядят электробайки для почтальонов Укрпочты (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)