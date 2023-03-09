ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Укрпочта станет быстрее доставлять посылки: что изменится у почтальонов

Новина українською →
Четверг 09 марта 2023 08:01
Укрпочта станет быстрее доставлять посылки: что изменится у почтальонов Фото: Укрпочта станет быстрее доставлять посылки (ukrposhta.ua)
Автор: Людмила Жукова

Укрпочта вскоре порадует своих клиентов и письма с посылками будут приходить к людям быстрее. Предприятие в рамках пилотного проекта пересадит почтальонов на электробайки.

Об этой новости сообщил в Facebook глава госкомпании Игорь Смелянский.

Что изменится в работе почтальонов

"Мы в Укрпочте хотели бы иметь не только довольных, но и современных почтальонов, начинаем пилотный проект "почтальона на электробайках", - сообщил Смелянский.

Отмечается, что на таких байках удобно преодолевать горные массивы Закарпатья и Франковской области и быстрее двигаться по длинным улицам частных секторов Днепра или Харькова.

"Попробуем разные форматы и модели (2-х и 3-х-колесные), чтобы уже быть уверенными, что можем доставить быстро, удобно и с GPS-отслеживанием. А учитывая, что планируем всем почтальонам предоставить портативные компьютеры и POS-терминалы, не забыли и о USB-зарядке", - отметил он.

Как выглядит новый транспорт для почтальонов

Глава Укрпочты сообщил, что место для посылок, конфет и газет на электробайках есть. Кстати, электротранспорт произведен в Украине.

Также Смелянский показал, как выглядят электробайки для почтальонов.

Укрпочта станет быстрее доставлять посылки: что изменится у почтальоновУкрпочта станет быстрее доставлять посылки: что изменится у почтальоновУкрпочта станет быстрее доставлять посылки: что изменится у почтальоновТак выглядят электробайки для почтальонов Укрпочты (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)

Напомним, что Бэнкси показал новую марку от Укрпочты "ПТН ПНХ".

Кстати, "Новая почта" откроет отделение еще в одной стране ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
доставка укрпошта