Укрпошта оголосила про нову марку: що на ній буде зображено

"З нагоди свята Укрпошта випускає нову марку з Кримським мостом або, точніше, з тим, що від нього залишиться. Як ви розумієте, готували її давно разом із художником Юрієм Шаповалом. Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і кайданки, які Крим розриває з Росією", - написав чиновник.

Точну дату випуску Укрпошта повідомить трохи згодом.

Номінал марки - М (бо міст). Придбати її можна буде за 18 гривень. Наклад планується 8 мільйонів.

Укрпошта випустить нову марку (фото: facebook.com/igor.smelyansky)

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