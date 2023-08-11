Укрпошта готує важливі зміни для клієнтів: одна з послуг стане дешевшою

Що готують для українців

Верховна Рада України прийняла закон №8287 і №8176. Відповідно до них випуск електронних поштових марок більше не буде підлягати ПДВ.



"До сьогодні діяла совкова дивна норма податкового кодексу, згідно з якою, коли ви купляли паперові марки вони не підлягали ПДВ, а коли та сама марка наносилась електронним шляхом, то ПДВ мав сплачуватися. Тепер всі марки рівні в правах", - написав Смілянський.



Крім того, він додав, що для клієнтів Укрпошти скоро з'явиться можливість друкувати електронні марки вдома чи в офісі на принтері й швидко відправляти листи у відділеннях.

"Спочатку реєстровані, а потім і всі інші. Тож черг стане менше. Чекайте новин у вересні", - резюмував очільник поштового оператора.

Українці зможуть самостійно друкувати марки для своїх відправлень і не сплачувати за це додатково (фото: t.me/igorsmelyansky)

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