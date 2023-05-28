Укрпошта скасовує важливу послугу: чим її замінять і скільки це коштуватиме

З 1 липня 2023 року Укрпошта скасовує одну зі своїх важливих послуг, що пов'язано з набуттям чинності нового Закону України "Про поштовий зв’язок". Відтепер поштовий зв'язок буде поступово приводитися у відповідність до законодавства ЄС. Через це деякі форми відправлень стануть недоступні.

Що про це відомо - в матеріалі Styler далі.

Яка послуга стане недоступною

Мова йде про бандеролі. Ця форма відправлень документів буде замінена іншою.

Бандероль визначається, як поштове відправлення, яке може містити друковану продукцію: бланки, брошури, книги, плакати, фотографії, альбоми, друковані засоби масової інформації, зошити, блокноти, ділові папери, художню та іншу літературу, друковану рекламну інформацію. Являє собою паперову обгортку або відкритий конверт, в яких пересилаються поштою книги, журнали, ділові папери і таке інше.

"Таке нововведення націлене на спрощення продуктової лінійки послуг поштового зв'язку... Відтак 1 липня 2023 Укрпошта більше не прийматиме та не доставлятиме бандеролі", - говориться в повідомленні прес-служби пошти.

Чим замінять послугу і скільки це коштуватиме

Зазначається, що скасування бандеролей жодним чином не позначиться на гаманцях клієнтів.

Адже доставка по Україні бандеролі вагою до 0,25 кг коштує стільки ж, скільки і доставка листа аналогічної маси, тобто 18 грн для непріоритетного та 22,5 грн для пріоритетного відправлення. Вартість листа та бандеролі вагою до 1 кг коштує 36 грн та 45 грн (пріоритетне), а вагою до 2 кг - 48 та 60 грн відповідно.

До слова, ціни вказані без урахування ПДВ.

Якщо ви вже придбали марки, для відправки бандеролей по Україні чи за кордон, використати їх треба до 1 липня.

Нововведення спростить життя клієнтам Укрпошти

Альтернативою бандеролям окрім листів стануть дрібні пакети та посилки. Цікаво, що реєстрація посилки, листа чи дрібного пакета займає менше часу, оскільки не потрібно наклеювати марки для оплати.

Крім того, їх, на відміну від бандеролей, можна оформити у будь-який зручний час в "Особистому кабінеті", ще більше скоротивши час на перебування у відділенні.

Відміна бандеролей буде стосуватися і міжнародної доставки. Ще з 1 квітня 2023 була запущена вигідна альтернатива у вигляді продукту "Дрібний пакет PRIME", який з 1 червня стане доступний і для США.

Поштова послуга розроблена спеціально для формату продажів в інтернеті і вже діє в 67 країнах, зокрема в Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії.

Зазначимо, що новий ЗУ дозволить використовувати електронні марки та легалізує поштомати для Укрпошти.