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Укрпочта выпустит новую марку с кораблем: когда и как она выглядит

Фото: Укрпочта выпустит новую марку с кораблем (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Укрпочта выпустит новую серию марок с российским военным кораблем. Эта марка станет продолжением первой серии и будет называться "Русский военный корабль…ВСЕ!"

Об этом рассказал глава Укрпочты Игорь Смилянский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 23 мая Украина празднует День морской пехоты. А еще в этот день выпадает 40 дней с момента "трагической" гибели российского крейсера "Москва". Поэтому эта дата выбрана для выпуска новой марки.

Поэтому именно 23 мая Укрпочта выпустит марку "Русский военный корабль… ВСЕ!" и начнет ее продажу. Не надо сразу занимать очереди, время продаж и все детали мы объявим заранее на наших страницах и на моем Facebook и ТГ канале вечером 22 мая", - сообщает Смилянский.

Новая марка выйдет тиражом в 5 млн штук – в 5 раз больше, чем первая. А также будет два номинала марок:

  • "Русский военный корабль…ВСЕ! Смерть ворогам" F - для отправлений по Украине
  • "Русский военный корабль… ВСЕ! Слава нации!" W для международных отправлений

Продавать марку будут в 1500 отделениях Укрпочты, в том числе и в районных центрах Украины. В первую неделю 1 млн марок будет отправлен по отделениям.

Ограничения – 2 блока по 3 марки одному покупателю, любого номинала 1+1, 2 одного и так далее.

1,5 млн марок будет продано в интернете, на 5 онлайн-площадках, в том числе м международных. Лимит такой же - 2 блока на одного покупателя. На большинстве онлайн-площадок будет реализована возможность благотворительных донатов на поддержку армии и тех, кто пострадал от войны.

Будут доступны к продаже футболки, свитшоты, магниты и конверты с маркой первого выпуска и с другими тематическими картинками.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрпочта выпустит марку в честь победы Украины на Евровидении.

А также рассказывали о том, как выглядит мерч Укрпочты с кораблем и где можно будет купить.

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Укрпочта