Укрпочта выпустит марку в честь победы на Евровидении: как она может выглядеть

После исторической победы Kalush Orchestra на Евровидении 2022 Укрпочта выпустит марку, посвященную этому важному событию.
Как она может выглядеть, смотрите ниже в материале Styler.
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский напомнил, что марка в честь победы на Евровидении - это традиция. Ее выпустили в 2004-м с тогдашней победительницей Русланой, и в 2016-м, когда одержала победу Джамала.
Теперь же, пока продолжается конкурс на новую марку на тему войны, Укрпочта выпустит марку с Kalush Orchestra вне очереди.
"Дизайн марки мы безусловно согласуем отдельно, потому что мы должны это согласовать с Евровидением. Если желаем идти в Европу, надо уважать права интеллектуальной собственности. Поэтому пока фото - это пример одного из вариантов", - пишет Смелянский.
На предложенном варианте марки - сине-желтый флаг, розовая панамка лидера группы Олега Псюка, а также призывы спасти Мариуполь и Азовсталь, которые были произнесены со сцены, несмотря на запрет на политические лозунги.
А вот такими были марки, посвященные победам в 2004-м и 2016-м годах:
Фото: t.me/igorsmelyansky
Напомним, что финал Евровидения состоялся в Турине 14 мая. В ночь на 15-е число была объявлена победа Украины. После голосования жюри Украина оказалась на 4-м месте, но зрители решили все. Они отдали 439 баллов Kalush Orchestra, что является рекордом зрительского голосования за всю историю Евровидения.
К сожалению, без скандала не обошлось. Связано это с тем, что украинское жюри не дало ни одного балла Польше, Литве и другим странам, которые сейчас поддерживают наших соотечественников в трудный период.