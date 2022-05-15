Укрпочта выпустит марку в честь победы на Евровидении: как она может выглядеть

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский напомнил, что марка в честь победы на Евровидении - это традиция. Ее выпустили в 2004-м с тогдашней победительницей Русланой, и в 2016-м, когда одержала победу Джамала.

Теперь же, пока продолжается конкурс на новую марку на тему войны, Укрпочта выпустит марку с Kalush Orchestra вне очереди.

"Дизайн марки мы безусловно согласуем отдельно, потому что мы должны это согласовать с Евровидением. Если желаем идти в Европу, надо уважать права интеллектуальной собственности. Поэтому пока фото - это пример одного из вариантов", - пишет Смелянский.

На предложенном варианте марки - сине-желтый флаг, розовая панамка лидера группы Олега Псюка, а также призывы спасти Мариуполь и Азовсталь, которые были произнесены со сцены, несмотря на запрет на политические лозунги.

А вот такими были марки, посвященные победам в 2004-м и 2016-м годах:

Фото: t.me/igorsmelyansky