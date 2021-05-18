Мошенники придумали очередной "развод" для украинцев: замешана "Укрпочта"?
В Украине активизировались мошенники, которые обманывают людей через почту. Они присылают "Укрпочтой" людям посылки наложенным платежом, за которые нужно заплатить. В итоге человек находит в посылке пустой сверток бумаги.
Об этом сообщили в одном из одесских Instagram-пабликов.
Как работает схема
"Похоже, я попала на новую схему развода на деньги (небольшие, но все же). Пришло извещение с "Укрпочты" о том, что мне пришла посылка из Киева. Я ничего не заказывала, но решила сходить забрать. На почте оказалось, что посылка отправлена наложенным платежом и осмотр содержимого запрещен до оплаты", - сообщила обманутая женщина в посте.
Она отметила, что ее "развели" на 139 гривен.
"Стоимость посылки + доставка + плата за пересылку денег = 138 грн 65 коп. Заплатила, открыла, а там просто кусок картонки обмотанный скотчем. Со слов работников, вернуть деньги на почте нельзя. Звонить по номеру отправителя который начинается на 091, думаю, бесполезно", - рассказала жертва мошенников.
Украинцев обманывают мошенники (instagram.com/hyevaya.odessa)
В комментариях пользователи отметили, что это совсем не новая схема обмана.
- Это уже старый развод.
- Просто гений, девушка явно логикой не пользуется.
- Спасибо за информацию!
- Очень любопытно!
Как мы писали ранее, в Украине мошенники придумали еще одну схему развода, жертвами которой стают пенсионеры.
Также недавно в Киеве разоблачили наглого афериста, который прикидывается курьером службы доставки.