Нардеп обвинил "Укрпошту" в краже посылок: разгорается скандал

"Укрпочта" оказалась в центре скандала из-за пропажи содержания посылок, которые выдавали получателям. Речь идет об антисептиках "от кремлевской заразы", которые должны были получить от народного депутата Алексея Гончаренко победители конкурса.

На ситуацию 14 июля пожаловался сам политик в своем Telegram .

По словам депутата, две посылки, которые в отделении получали люди, оказались неполными.

"На "Укрпочте" воруют содержание посылок! Недавно мы отправляли антисептики от кремлевской заразы и открытки победителям конкурса, который был посвящен 300 тысячам подписчикам на YouTube. Но произошло два неприятных случая, когда отправление доходило до адресата не в полном объеме", - рассказал Гончаренко.

В первом случае - в Харькове - конверт был распечатан и отсутствовал этот антисептик, который сотрудники "Укрпочты" вернули только после требования. А во втором случае - в Одессе - в отправлении вообще не оказалось антисептика.

В итоге возмущенный Гончаренко указал на случаи воровства содержания посылок работниками почтового оператора, и призвал руководство "Укрпочты" отреагировать на инциденты и разобраться в ситуации.

"Это очень странная история, которая подрывает авторитет Укрпочты. Надеюсь, руководство "Укрпочты" и Игорь Смелянский разберутся в этой ситуации", - говорится в публикации.

Нардеп Алексей Гончаренко обвинил "Укрпочту" в воровстве содержания посылок (фото: t.me/oleksiihoncharenko)