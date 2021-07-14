Нардеп звинуватив "Укрпошту" в крадіжці посилок: розгорається скандал

"Укрпошта" опинилася в центрі скандалу через зникнення вмісту посилок, які видавали одержувачам. Йдеться про антисептики "від кремлівської зарази", які повинні були отримати від народного депутата Олексія Гончаренка переможці конкурсу.

На ситуацію 14 липня поскаржився сам політик у своєму Telegram .

За словами депутата, дві посилки, які у відділенні отримували люди, виявилися неповними.

"На "Укрпошті" крадуть вміст посилок! Нещодавно ми відправляли антисептики від кремлівської зарази і листівки переможцям конкурсу, який був присвячений 300 тисячам підписників на YouTube. Але сталося два прикрих випадки, коли відправлення доходило до адресата не в повному обсязі", - розповів Гончаренко.

У першому випадку - в Харкові - конверт був розпакований і був відсутній цей антисептик, який співробітники "Укрпошти" повернули тільки після вимоги. А в другому випадку - в Одесі - у відправленні взагалі не виявилося антисептика.

У підсумку обурений Гончаренко вказав на випадки крадіжки вмісту посилок працівниками поштового оператора, і закликав керівництво "Укрпошти" відреагувати на інциденти та розібратися в ситуації.

"Це дуже дивна історія, яка підриває авторитет Укрпошти. Сподіваюся, керівництво "Укрпошти" та Ігор Смілянський розберуться в цій ситуації", - йдеться в публікації.

Нардеп Олексій Гончаренко звинуватив "Укрпошту" у крадіжці змісту посилок (фото: t.me/oleksiihoncharenko)