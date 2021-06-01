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Укрпочта похвасталась продажей здания церкви УПЦ МП: потом пришлось оправдываться

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Кировоградская область, Вторник 01 июня 2021 23:09
Укрпочта похвасталась продажей здания церкви УПЦ МП: потом пришлось оправдываться Коллаж РБК-Украина: Укрпочта пустила с молотка здание церкови
Автор: Владимир Костырин

Укрпочта продала здание церкви под Кропивницким, которое ранее долгое время использовалось как почтовое отделение. Новым владельцем храма стала УПЦ Московского патриархата (РПЦ в Украине).

Об этом 1 июня сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский в своем Facebook.

Сделка была совершена на открытом аукционе Prozorro.

Также он опубликовал фото договора купли-продажи.

Смелянский рассказал, что здание, в котором годами было отделение Укрпочты, "снова выкуплено Украинской Православной Церковью и будет использоваться по своему прямому предназначению".

В документе указывается, что нежилое помещение, которое расположено на улице Освободителей, 19-б, в селе Гуровка Долинского района, имеет общую площадь 94,5 квадратных метров.

Руководитель Укрпочты с иронией уточнил, что здание продали не за 30 серебряников, а по цене 225 730 гривен.

Укрпочта похвасталась продажей здания церкви УПЦ МП: потом пришлось оправдываться

Укрпочта продала здание церкви УПЦ Московского патриархата (фото: facebook.com/igor.smelyansky)

Реакция сети

Публикация главы Укрпочты вызвала в сети массу обсуждений - в комментариях, в частности, возникла оживленная дискуссия, почему здание церкви было продано именно УПЦ МП, а не Поместной автокефальной украинской православной церкви (ПЦУ).

В свою очередь Смелянский стал объяснять, что аукцион проводился открыто, и влиять на его итог руководитель компании-оператора почтовой связи не мог.

Укрпочта похвасталась продажей здания церкви УПЦ МП: потом пришлось оправдыватьсяУкрпочта похвасталась продажей здания церкви УПЦ МП: потом пришлось оправдыватьсяУкрпочта похвасталась продажей здания церкви УПЦ МП: потом пришлось оправдываться

Главе Укрпочты пришлось объясняться за сделку (фото: скрин комментариев facebook.com/igor.smelyansky)

Кто "боролся" за здание церкви

Судя по данным на сайте Prozorro, лот разместили на открытые торги 24 февраля, а сам аукцион провели 17 марта.

В реестре ценовых предложений видно, что предложение религиозной организации УПЦ было выше на около 11 тысяч гривен, чем у другого участника торгов - одного из сельских фермерских хозяйств.

Другие пропозиции на торги не поступали.

Укрпочта похвасталась продажей здания церкви УПЦ МП: потом пришлось оправдываться

Здание церкви Укрпочта пустила с молотка на аукционе (фото: скрин prozorro.sale/auction)

Напомним, что после инцидента с 8 миллионами пчел, которые ожили после "гибели" в ящиках при транспортировке Укрпочтой в Закарпатскую область, выяснилось, что владелец насекомых не желает их забирать.

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Новости Украины Жизнь Укрпочта церковь аукцион УПЦ МП ProZorro
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