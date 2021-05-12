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Укрпочта погубила 8 млн пчел: последствия халатности показали на фото

Автор: Светлана Мащенко

Компания "Укрпочта" нанесла пчеловодам из Закарпатья ущерб на полмиллиона гривен, погубив при транспортировке 8 млн пчел.

Про подробности инцидента рассказал журналист Виталий Глагола в Telegram.

Что случилось с пчелами

Перевозчик транспортировал 400 специальных пакетов с насекомыми из Иршавы и Виноградова на грузовике Hyundai. Там были матки, пчелы и расплод. Но отсутствие доступа воздуха привело к тому, что пчелы погибли в течение нескольких часов.

Обнаружили это только в Ужгороде, когда было уже слишком поздно.

"Из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все 8 миллионов пчел не выжили. Это обнаружили в Ужгороде через несколько часов после отправки", - написал Глагола.

Фото: На Закарпатье из-за халатности "Укрпочты" погибли пчелы (t.me/VGlagola)

Что будут делать пчеловоды

Пчеловоды уже написали заявление в полицию и собираются подавать суд на оператора почтовой связи из-за халатности, что нанесла им 500 тысяч гривен убытков.

"Они просто запарились в том грузовике без кислорода и под раскаленными металлом. Они же живые - это не просто груз. Им тоже нужен кислород, а здесь его не было", - рассказала пасечница Мария Лендел.

Фото: На Закарпатье погибли пчелы при перевозке "Укрпочтой" (t.me/VGlagola)

Ранее мы писали, что Укрзализныця попала в громкий скандал из-за станции под Киевом.

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