"Каменный век": Укрзализныця угодила в скандал из-за станции под Киевом
Коллаж РБК-Украина: Укрзализныця попала в скандал
Укрзализныця попала в скандал из-за огромных очередей к кассе, которые постоянно образовываются на станции Буча, что под Киевом. Дело в том, что на станции работает только одна касса, что приводит к столпотворению.
Об этом рассказал мужчина по имени Кирилл Кухельный в Facebook.
"Я с 2019 года остаются заявки на горячую линию "Укрзализныци", чтобы работали 2 кассы. На часах 7:25 и позади меня очередь вплоть до путей. Доколе. Станция Буча. Будний день", - пишет пользователь сети.
Фото: Огромные очереди к кассе Укрзализныци в Буче (facebook.com/kukhelnyi)
Пользователи сети поддержали возмущение мужчину, назвав происходящее "каменным веком".
- Вони відкрили би ще касу, но не вигідно. Черги тільки години з 7 ранку до 8. А касиру треба платити 11 годин.
- Каменный век.
- А кондуктор на турнікеті ще кричить, на на наступній поїдеш, якщо черга.
- Ужас.
- В час пик тогда можно две кассы открывать, потом домой идти спать.
Ранее мы писали, что Укрзализныця анонсировала сразу несколько нововведений.