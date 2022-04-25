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Укрпошта планує випустити нові військові марки: які зараз розглядають варіанти

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Понеділок 25 квітня 2022 16:24
Укрпошта планує випустити нові військові марки: які зараз розглядають варіанти Фото: в Укрпошті назвали варіанти для нової марки (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Укрпошта в травні планує випустити найближчим часом ще одну військову марку. На цей момент розглядається кілька варіантів, і остаточний вибір буде зроблений під час спеціального онлайн-голосування.

Про це розповів голова Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі.

Нові марки від Укрпошти

Він повідомив, що зараз розглядається кілька варіантів для нових військових марок. І одна з них - з псом Патроном. А також розглядаються такі варіанти:

  • Марка, присвячена ЗСУ (Героям Слава)
  • Марка, присвячена волонтерам
  • Добрий вечір, ми з України
  • Червона Калина
  • Путін - Кремль

Укрпошта планує випустити нові військові марки: які зараз розглядають варіанти"Яка саме марка буде наступною - вирішите саме ви, громадяни України й вже скоро ми запустимо онлайн голосування з цього приводу. Мені самому дуже цікаві результати", - підкреслив Смілянський.

За словами голови Укрпошти, марка "корабель ВСЬО" міститиме також першу марку"корабель НА". Зараз вона готується до запуску і продажу в травні. Буде надруковано 5 млн штук.

Також Смілянський анонсував про запуск ввечері, 25 квітня, ще однієї марки. Вона готувалася ще до війни.

Що буде з замовленнями першої військової марки "корабель на"

Всі замовлення, які підтверджені й за якими пройшли оплати (а там можливе проходження навіть після закриття продажу) будуть виконані та частина вже передана на упаковку і відправку.

Всі, хто опинився в цьому списку, отримає email з підтвердженням – до середи.

Тим, хто замовляв 2 і більше разів - ваші замовлення будуть анульовані (однакові адреси, телефони, електронні пошти), а гроші – повернуті.

"Ми домовлялися - тільки 1 блок і ці правила будуть жорстко виконані. Для особливо винахідливих з 5 + замовленнями анулюю не тільки додаткові, але всі, які були зроблені. Не потрібно порушувати правила", - додав Смілянський.

Ті, хто зробив замовлення в старому інтернет-магазині та не зміг замовити на новій платформі - в Укрпошті пообіцяли зв'язатися окремо і попросили трохи почекати.

"Для того, щоб збити спекуляцію і зібрати кошти на допомогу ЗСУ і волонтерам – плануємо зробити щоденні аукціони з певною кількістю марок, про що повідомлю ще окремо завтра вранці", - додав глава Укрпошти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про рятувального песика Патрона, якого хочуть зобразити на спеціальній марці.

А також ми розповідали про те, що стало відомо, чому не можна купити марку з "російським кораблем".

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Укрпошта марка Ігор Смілянський
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