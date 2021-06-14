Укрпочта оскандалилась работой своего отделения в Харькове (видео)

В Харькове одно из отделений Укрпочты принимало клиентов, когда в нем проходили опасные ремонтные работы. Люди стояли возле операторов компании, а сзади них мужчина что-то пилил болгаркой, и искры летели в разные стороны.

Это видно на видео, которое опубликовал Telegram-канал " Украина в шоке ".

"Харьков. Обычный день на Укрпочте", - говорится в описании к видео.

Напомним, что в Украине появились мошенники, которые обманывают людей через почту. Они присылают Укрпочтой людям посылки наложенным платежом, за которые нужно заплатить. В итоге человек находит в посылке пустой сверток бумаги.

Мы также писали о том, что Укрпочта похвасталась продажей здания церкви УПЦ МП, но потом пришлось оправдываться.