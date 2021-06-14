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Укрпочта оскандалилась работой своего отделения в Харькове (видео)

Автор: Styler

В Харькове одно из отделений Укрпочты принимало клиентов, когда в нем проходили опасные ремонтные работы. Люди стояли возле операторов компании, а сзади них мужчина что-то пилил болгаркой, и искры летели в разные стороны.

Это видно на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Украина в шоке".

"Харьков. Обычный день на Укрпочте", - говорится в описании к видео.

Пользователи сети прокомментировали данное видео.

  • Потому что есть закон что оно должно работать;
  • На почте и так вечный дурдом, еще и при таком шуме, так вообще работать невозможно;
  • Мужику ухо прижгло походу;
  • Вся Украина в одном видео!!!
  • У нас сделали ремонт в отделениях Укрпочты, красота, именно в залах обслуживания. Помещение большое, работали через служебный вход;
  • Ужас, кому еще такое обслуживание нужно.
  • Ой, да что тут плохого? Люди работают - молодцы, в любых условиях. То ли дело Укрпочта в Одессе, тут просто тупо не работают!!! А без "пи..лей" и двигаться не начнут!!!

Напомним, что в Украине появились мошенники, которые обманывают людей через почту. Они присылают Укрпочтой людям посылки наложенным платежом, за которые нужно заплатить. В итоге человек находит в посылке пустой сверток бумаги.

Мы также писали о том, что Укрпочта похвасталась продажей здания церкви УПЦ МП, но потом пришлось оправдываться.

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