Укрпочта и Ощадбанк заявили о важных изменениях для пенсионеров: кого касаются

Пенсионерам, которые получали выплаты по месту жительства через Укрпочту, и находятся на оккупированных или окруженных территориях, средства будут перечисляться на открытый счет в Ощадбанке.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Речь идет о пенсионерах, которые находятся:
Средства со счета пенсионер сможет получить в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории.
Для этого нужно предъявить паспорт и справку с номером налогового кода (идентификационный код).
В Минсоцполитики уверяют, что вся сумма пенсии сохранится.
По возможности неполученные пенсионные выплаты будут доставлены по месту жительства пенсионера.
Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому месту пребывания, через Ощадбанк или другой избранный уполномоченный банк.
Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется и им пенсия зачисляется на карточки.
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