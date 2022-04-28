Укрпошта та Ощадбанк заявили про важливі зміни для пенсіонерів: кого стосуються

Кого саме це стосується

Мова йде про пенсіонерів, які перебувають:

на тимчасово окупованих територіях;

територіях, які знаходяться в оточенні;

територіях, де ведуться активні бойові дії.

Де отримати пенсію і які документи потрібні

Кошти з рахунку пенсіонер зможе отримати у будь-якому відділенні Ощадбанку на безпечній території.

Для цього потрібно пред'явити паспорт і довідку з номером податкового коду (ідентифікаційний код).

Що буде з пенсією, яку не забрали вчасно

В Мінсоцполітики запевняють, що вся сума пенсії збережеться.

За можливості неодержані пенсійні виплати будуть доставлені за місцем проживання пенсіонера.

Якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то за його зверненням до Пенсійного фонду пенсія може виплачуватися Укрпоштою за новим місцем перебування, через Ощадбанк або інший обраний уповноважений банк.

Для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється і їм пенсія зараховується на картки.