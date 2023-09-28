Укриття у навчальних закладах будуть доступні не для всіх. Що це значить та які є "за" та "проти"

У яких закладах освіти та коли буде закритий доступ в укриття

Кабінет міністрів України додав зміни у "Положення про заклад дошкільної освіти". У пункті 18 пункті вказано, що "доступ до укриттів у державних (комунальних) закладах дошкільної освіти під час здійснення освітньої діяльності надається виключно для учасників освітнього процесу".

Тобто, скористатися укриттям під час повітряної тривоги протягом періоду, коли заклад працює й там знаходяться діти, а також працівники - зможуть тільки вихованці дитсадка та працівники закладу дошкільної освіти.

І чи будуть такі укриття закриті чи відкриті для всіх у нічний, наприклад, час чи у вихідні - ймовірно буде вирішувати керівництво навчального закладу.

Ще перед початком навчального року Рада оборони Києва ухвалила рішення, згідно з яким доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.

"За" та "проти" обмеження доступу до укриттів навчальних закладів

Зі звернень до освітнього омбудсмена та коментарів у соціальних мережах були зібрані та опрацьовані "за" та "проти" таких рішень.

Аргументи "за" цілодобовий доступ до укриттів у закладах освіти:

Здається очевидним, що надати доступ до укриття - це врятувати чиєсь життя під час ракетної атаки. Тому були такі аргументи:

людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю

укриття у закладах освіти належать до засобів колективного захисту, тому укриватися в них мають право всі громадяни

чинне законодавство не відносить укриття у закладах освіти до тих сховищ, де укриваються лише окремі категорії громадян (працівники суб’єктів господарювання окремих та особливо важливих категорій, працівники атомних електростанцій, хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я)

найпростіші укриття передбачено для укривання усіх категорій населення тільки в особливий період, насамперед під час воєнного стану

не можна обмежувати допуск усіх охочих до укриттів, щоб не наражати громадян України на потенційну небезпеку під час обстрілів

шкільні укриття належать міській громаді, а не учням, батькам учнів, вчителям та керівництву школи, бо громадяни податками сплатили облаштування, ремонт, а деінде будівництво таких укриттів

доволі часто, окрім закладу освіти, поряд з будинком немає іншого укриття або воно розташоване значно далі

укриття у закладі освіти облаштоване всім необхідним, а укриття в підвалі будинку не облаштоване (або облаштоване частково)

Аргументи "проти" цілодобового доступу до укриттів у закладах освіти:

А ось тут є досить вагомі аргументи, бо відкритий доступ таких укриттів може нести серйозні ризики для безпеки дітей та працівників закладів освіти. Тому були наведені такі аргументи:

укриття розраховані на певну кількість осіб, з цього розраховується потужність вентиляції, наявність вбиралень, запасу води тощо, і при надмірній кількості осіб в укритті виникатимуть незручності та проблеми

до укриття можуть потрапити (і такі випадки вже траплялися у закладах освіти) люди, які мають алкогольне чи наркотичне сп’яніння, психічні розлади, інфекційні хвороби

неможливо забезпечити безпеку дітей та працівників закладів освіти, для яких призначені ці укриття

ризик фізичної, психологічної та моральної небезпеки

присутність сторонніх осіб спричинить порушення санітарно-гігієнічних вимог у закладах освіти, а заклад освіти та його працівники мають забезпечувати їх для дітей

сторонні особи можуть принести до укриттів небезпечні речовини, зброю

відсутність охорони, яка може здійснювати безпеку в укриттях, може призвести до різних небезпечних ситуацій

штатні розписи закладів освіти передбачають одного охоронця в нічний час, що не дає змоги забезпечити цілісність закладу освіти, майна, доступ до укриття та безпеку в ньому

незаконне залучення та примус працівників закладів освіти до роботи в укритті

створення додаткового навантаження на працівників закладів освіти, які не передбачені посадовими обов’язками та трудовими договорами

відсутність додаткових коштів у закладах освіти на оплату додаткової роботи працівників, а саме – чергування в укриттях, приведення укриття у готовність та використання за призначенням;

відсутність додаткових коштів у закладах освіти на закупівлю всього необхідного для перебування в укритті – води, продуктів, гігієнічних засобів

працівники закладу освіти не мають ні права, ні повноважень перевіряти документи у сторонніх осіб, визначати наявність у них небезпечних предметів чи речовин та вилучати їх, забороняти доступ до укриття

неможливо забезпечити виконання вимог щодо місткості укриттів, якщо до укриття прибуває більше людей, ніж це передбачено чинними нормами

у частині укриттів облаштування усім необхідним здійснено коштом батьків

неможливо планувати організацію освітнього процесу в очному та змішаному формах через обмежену місткість укриття

Так що ж робити?

Освітній омбудсмен підкреслює, що всі укриття - загальні, вони нанесені на карти й доступ до них мають усі бажаючи. Але серед них є укриття, які призначені для працівників найбільших суб'єктів господарювання окремих та особливо важливих категорій, працівників атомних станцій та хворих, а також для медичного та обслуговуючого персоналу закладів охорони здоров'я.

Є також захисні споруди, які входять до складу запасних пунктів управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та міських держадміністрацій, а також укриття, призначені для укриття особового складу військових підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, персоналу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і т. д. Ці укриття не є доступними для всіх і на картах вони не позначаються.

У випадку цілодобового безперешкодного доступу до укриттів у закладах освіти виникає ситуація, коли права дітей на життя і здоров'я та безпечну освіту можуть перетинатися з правами на безпеку життя та здоров'я інших громадян.

В укриття закладів освіти вкладено багато коштів та зусиль педагогів. Тому перебування у частині укриттів є більш-менш прийнятним для комфорту тих, хто там знаходиться.

Омбудсмен підкреслив, що водночас в Ізраїлі, який також часто буває під обстрілами, доступ до закладів освіти обмежено. Навіть у країнах ЕС, США та інших, які не в стані війни - доступ до закладів освіти також обмежений та регульований.

Він зробив свої пропозиції для врегулювання цього важливого питання: