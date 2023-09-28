Укрытия в учебных заведениях будут доступны не всем. Что это значит и какие есть "за" и "против"

В каких учебных заведениях и когда будет закрыт доступ в укрытие
Кабинет министров Украины добавил изменения в "Положение о заведении дошкольного образования". В пункте 18 пункта указано, что "доступ к укрытиям в государственных (коммунальных) учреждениях дошкольного образования при осуществлении образовательной деятельности предоставляется исключительно для участников образовательного процесса".
То есть воспользоваться укрытием во время воздушной тревоги в течение периода, когда заведение работает и там находятся дети, а также работники - смогут только воспитанники детсада и работники заведения дошкольного образования.
И будут ли такие укрытия закрыты или открыты для всех в ночное, например время или в выходные - вероятно будет решать руководство учебного заведения.
Еще перед началом учебного года Рада обороны Киева приняла решение, согласно которому доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным.
"За" и "против" ограничения доступа к укрытиям учебных заведений
Из обращений к образовательному омбудсмену и комментариям в социальных сетях были собраны и проработаны "за" и "против" таких решений.
Аргументы "за" круглосуточный доступ к укрытиям в учебных заведениях:
Кажется очевидным, что предоставить доступ к укрытию - это спасти чью-то жизнь во время ракетной атаки. Поэтому были следующие доводы:
- человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью
- укрытия в учебных заведениях относятся к средствам коллективной защиты, поэтому укрываться в них имеют право все граждане
- действующее законодательство не относит укрытия в учебных заведениях к хранилищам, где укрываются только отдельные категории граждан (работники субъектов хозяйствования отдельных и особо важных категорий, работники атомных электростанций, больные, медицинский и обслуживающий персонал учреждений здравоохранения)
- простейшие укрытия предусмотрены для укрытия всех категорий населения только в особый период, прежде всего во время военного положения
- нельзя ограничивать допуск всех желающих к укрытиям, чтобы не подвергать граждан Украины потенциальной опасности во время обстрелов
- школьные укрытия принадлежат городской общине, а не ученикам, родителям учеников, учителям и руководству школы, потому что граждане налогами уплатили обустройство, ремонт, а кое-где строительство таких укрытий.
- довольно часто, кроме учебного заведения, рядом с домом нет другого укрытия или оно расположено значительно дальше
- укрытие в учебном заведении обустроено всем необходимым, а укрытие в подвале дома не обустроено (или обустроено частично)
Аргументы "против" круглосуточного доступа к укрытиям в учебных заведениях:
А вот здесь есть достаточно веские аргументы, потому что открытый доступ таких укрытий может нести серьезные риски для безопасности детей и работников учебных заведений. Поэтому были приведены следующие доводы:
- укрытия рассчитаны на определенное количество лиц, из этого рассчитывается мощность вентиляции, наличие уборных, запаса воды и т.п., и при чрезмерном количестве лиц в укрытии возникнут неудобства и проблемы
- в укрытие могут попасть (и такие случаи уже случались в учебных заведениях) люди, имеющие алкогольное или наркотическое опьянение, психические расстройства, инфекционные болезни
- невозможно обеспечить безопасность детей и работников учебных заведений, для которых предназначены эти укрытия.
- риск физической, психологической и моральной опасности
- присутствие посторонних лиц приведет к нарушению санитарно-гигиенических требований в учебных заведениях, а учебное заведение и его работники должны обеспечивать их для детей
- посторонние лица могут принести к укрытиям опасные вещества, оружие
- отсутствие охраны, которая может обеспечивать безопасность в укрытиях, может привести к разным опасным ситуациям
- штатные расписания учебных заведений предусматривают одного охранника в ночное время, что не позволяет обеспечить целостность учебного заведения, имущества, доступ к укрытию и безопасность в нем
- незаконное привлечение и принуждение работников учебных заведений к работе в укрытии
- создание дополнительной нагрузки на работников учебных заведений, не предусмотренных должностными обязанностями и трудовыми договорами
- отсутствие дополнительных средств в учебных заведениях на оплату дополнительной работы работников, а именно - дежурство в укрытиях, приведение укрытия в готовность и использование по назначению;
- отсутствие дополнительных средств в учебных заведениях на закупку всего необходимого для пребывания в укрытии - воды, продуктов, гигиенических средств
- работники учебного заведения не имеют ни права, ни полномочий проверять документы у посторонних лиц, определять наличие у них опасных предметов или веществ и изымать их, запрещать доступ к укрытию
- невозможно обеспечить выполнение требований по емкости укрытий, если в укрытие прибывает больше людей, чем это предусмотрено действующими нормами
- в части укрытий обустройство всем необходимым осуществлено на средства родителей
- невозможно планировать организацию образовательного процесса в очной и смешанной формах из-за ограниченной вместимости укрытия
Так что делать?
Образовательный омбудсмен подчеркивает, что все укрытия - общие, они нанесены на карты и доступ к ним имеют все желающие. Но среди них есть укрытия, предназначенные для работников крупнейших субъектов хозяйствования отдельных и особо важных категорий, работников атомных станций и больных, а также для медицинского и обслуживающего персонала учреждений здравоохранения.
Имеются также защитные сооружения, входящие в состав запасных пунктов управления министерств, других центральных органов исполнительной власти, областных и городских госадминистраций, а также укрытия, предназначенные для укрытия личного состава военных подразделений ВСУ, Нацгвардии, персонала учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов и т.д. д. Эти укрытия не доступны для всех и на картах они не сказываются.
В случае круглосуточного беспрепятственного доступа к укрытиям в учебных заведениях возникает ситуация, когда права детей на жизнь и здоровье и безопасное образование могут пересекаться с правами на безопасность жизни и здоровья других граждан.
В укрытие учебных заведений вложено много средств и усилий педагогов. Поэтому пребывание в части укрытий более или менее приемлемо для комфорта тех, кто там находится.
Омбудсмен подчеркнул, что в то же время в Израиле, который также часто бывает под обстрелами, доступ к учебным заведениям ограничен. Даже в странах ЕС, США и других, которые не в состоянии войны, доступ к учебным заведениям также ограничен и регулируем.
Он сделал свои предложения по урегулированию этого важного вопроса:
- Ставить в ценность использования денежных и материальных ресурсов для обороны страны и сохранности людей.
- Осуществлять мониторинг укрытий, осуществить ремонт и обустройство других укрытий - за пределами учебных заведений, в частности там, где есть только укрытие учебных заведений, и предложить альтернативу гражданам.
- Усилить подразделения гражданской защиты дополнительными штатными единицами для обеспечения работы укрытий, дежурство в них.
- Обеспечить укрытие охраной (Национальная полиция, Муниципальный караул, дополнительные штатные единицы охранников в учебных заведениях).
- Разработать порядок действий для руководителей и работников учебных заведений по организации работы укрытия при условии беспрепятственного круглосуточного доступа к этим укрытиям посторонних лиц.
- При принятии решений по укрытиям в учебных заведениях привлекать к подготовке этих решений педагогов, чтобы выработать определенные механизмы урегулирования этих вопросов и алгоритмы действий в различных ситуациях.