Укриття у навчальних закладах будуть доступні не для всіх. Що це значить та які є "за" та "проти"
В Україні закрили доступ до укриттів у дитячих садочках. Українці почали обговорювати це рішення і багато людей з ним не згодні, бо інколи таке укриття єдине, яке є поблизу будинку.
Що насправді сказано у постанові Кабміну та які є "за" та "проти" такого рішення, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Освітнього омбудсмена України.
У яких закладах освіти та коли буде закритий доступ в укриття
Кабінет міністрів України додав зміни у "Положення про заклад дошкільної освіти". У пункті 18 пункті вказано, що "доступ до укриттів у державних (комунальних) закладах дошкільної освіти під час здійснення освітньої діяльності надається виключно для учасників освітнього процесу".
Тобто, скористатися укриттям під час повітряної тривоги протягом періоду, коли заклад працює й там знаходяться діти, а також працівники - зможуть тільки вихованці дитсадка та працівники закладу дошкільної освіти.
І чи будуть такі укриття закриті чи відкриті для всіх у нічний, наприклад, час чи у вихідні - ймовірно буде вирішувати керівництво навчального закладу.
Ще перед початком навчального року Рада оборони Києва ухвалила рішення, згідно з яким доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.
"За" та "проти" обмеження доступу до укриттів навчальних закладів
Зі звернень до освітнього омбудсмена та коментарів у соціальних мережах були зібрані та опрацьовані "за" та "проти" таких рішень.
Аргументи "за" цілодобовий доступ до укриттів у закладах освіти:
Здається очевидним, що надати доступ до укриття - це врятувати чиєсь життя під час ракетної атаки. Тому були такі аргументи:
- людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю
- укриття у закладах освіти належать до засобів колективного захисту, тому укриватися в них мають право всі громадяни
- чинне законодавство не відносить укриття у закладах освіти до тих сховищ, де укриваються лише окремі категорії громадян (працівники суб’єктів господарювання окремих та особливо важливих категорій, працівники атомних електростанцій, хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я)
- найпростіші укриття передбачено для укривання усіх категорій населення тільки в особливий період, насамперед під час воєнного стану
- не можна обмежувати допуск усіх охочих до укриттів, щоб не наражати громадян України на потенційну небезпеку під час обстрілів
- шкільні укриття належать міській громаді, а не учням, батькам учнів, вчителям та керівництву школи, бо громадяни податками сплатили облаштування, ремонт, а деінде будівництво таких укриттів
- доволі часто, окрім закладу освіти, поряд з будинком немає іншого укриття або воно розташоване значно далі
- укриття у закладі освіти облаштоване всім необхідним, а укриття в підвалі будинку не облаштоване (або облаштоване частково)
Аргументи "проти" цілодобового доступу до укриттів у закладах освіти:
А ось тут є досить вагомі аргументи, бо відкритий доступ таких укриттів може нести серйозні ризики для безпеки дітей та працівників закладів освіти. Тому були наведені такі аргументи:
- укриття розраховані на певну кількість осіб, з цього розраховується потужність вентиляції, наявність вбиралень, запасу води тощо, і при надмірній кількості осіб в укритті виникатимуть незручності та проблеми
- до укриття можуть потрапити (і такі випадки вже траплялися у закладах освіти) люди, які мають алкогольне чи наркотичне сп’яніння, психічні розлади, інфекційні хвороби
- неможливо забезпечити безпеку дітей та працівників закладів освіти, для яких призначені ці укриття
- ризик фізичної, психологічної та моральної небезпеки
- присутність сторонніх осіб спричинить порушення санітарно-гігієнічних вимог у закладах освіти, а заклад освіти та його працівники мають забезпечувати їх для дітей
- сторонні особи можуть принести до укриттів небезпечні речовини, зброю
- відсутність охорони, яка може здійснювати безпеку в укриттях, може призвести до різних небезпечних ситуацій
- штатні розписи закладів освіти передбачають одного охоронця в нічний час, що не дає змоги забезпечити цілісність закладу освіти, майна, доступ до укриття та безпеку в ньому
- незаконне залучення та примус працівників закладів освіти до роботи в укритті
- створення додаткового навантаження на працівників закладів освіти, які не передбачені посадовими обов’язками та трудовими договорами
- відсутність додаткових коштів у закладах освіти на оплату додаткової роботи працівників, а саме – чергування в укриттях, приведення укриття у готовність та використання за призначенням;
- відсутність додаткових коштів у закладах освіти на закупівлю всього необхідного для перебування в укритті – води, продуктів, гігієнічних засобів
- працівники закладу освіти не мають ні права, ні повноважень перевіряти документи у сторонніх осіб, визначати наявність у них небезпечних предметів чи речовин та вилучати їх, забороняти доступ до укриття
- неможливо забезпечити виконання вимог щодо місткості укриттів, якщо до укриття прибуває більше людей, ніж це передбачено чинними нормами
- у частині укриттів облаштування усім необхідним здійснено коштом батьків
- неможливо планувати організацію освітнього процесу в очному та змішаному формах через обмежену місткість укриття
Так що ж робити?
Освітній омбудсмен підкреслює, що всі укриття - загальні, вони нанесені на карти й доступ до них мають усі бажаючи. Але серед них є укриття, які призначені для працівників найбільших суб'єктів господарювання окремих та особливо важливих категорій, працівників атомних станцій та хворих, а також для медичного та обслуговуючого персоналу закладів охорони здоров'я.
Є також захисні споруди, які входять до складу запасних пунктів управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та міських держадміністрацій, а також укриття, призначені для укриття особового складу військових підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, персоналу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і т. д. Ці укриття не є доступними для всіх і на картах вони не позначаються.
У випадку цілодобового безперешкодного доступу до укриттів у закладах освіти виникає ситуація, коли права дітей на життя і здоров'я та безпечну освіту можуть перетинатися з правами на безпеку життя та здоров'я інших громадян.
В укриття закладів освіти вкладено багато коштів та зусиль педагогів. Тому перебування у частині укриттів є більш-менш прийнятним для комфорту тих, хто там знаходиться.
Омбудсмен підкреслив, що водночас в Ізраїлі, який також часто буває під обстрілами, доступ до закладів освіти обмежено. Навіть у країнах ЕС, США та інших, які не в стані війни - доступ до закладів освіти також обмежений та регульований.
Він зробив свої пропозиції для врегулювання цього важливого питання:
- Ставити в пріоритет використання фінансових та матеріальних ресурсів для оборони держави та безпеки громадян.
- Здійснювати моніторинг укриттів, здійснити ремонт та облаштування інших укриттів - поза межами закладів освіти, зокрема там, де в наявності лише укриття закладів освіти, і запропонувати альтернативу громадянам.
- Посилити підрозділи цивільного захисту додатковими штатними одиницями для забезпечення роботи укриттів, чергування в них.
- Забезпечити укриття охороною (Національна поліція, Муніципальна варта, додаткові штатні одиниці охоронців у закладах освіти).
- Розробити порядок дій для керівників та працівників закладів освіти щодо організації роботи укриття за умови безперешкодного цілодобового доступу до цих укриттів сторонніх осіб.
- Під час ухвалення рішень щодо укриттів у закладах освіти залучати до підготовки цих рішень освітян, щоб виробити певні механізми врегулювання цих питань та алгоритми дій у різних ситуаціях.
До речі, раніше ми писали про те, що у Києві з'явилося унікальне укриття, яким керує штучний інтелект.
А також ми розповідали про те, як жахливо виглядає укриття у київському виші КНЕУ.