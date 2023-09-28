Укрытия в учебных заведениях будут доступны не всем. Что это значит и какие есть "за" и "против"

В Украине закрыли доступ к укрытиям в детских садах. Украинцы начали обсуждать это решение и многие с ним не согласны, потому что иногда такое укрытие единственное, которое находится вблизи дома.

Что на самом деле сказано в постановлении Кабмина и какие есть "за" и "против" такого решения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Образовательного омбудсмена Украины.

В каких учебных заведениях и когда будет закрыт доступ в укрытие

Кабинет министров Украины добавил изменения в "Положение о заведении дошкольного образования". В пункте 18 пункта указано, что "доступ к укрытиям в государственных (коммунальных) учреждениях дошкольного образования при осуществлении образовательной деятельности предоставляется исключительно для участников образовательного процесса".

То есть воспользоваться укрытием во время воздушной тревоги в течение периода, когда заведение работает и там находятся дети, а также работники - смогут только воспитанники детсада и работники заведения дошкольного образования.

И будут ли такие укрытия закрыты или открыты для всех в ночное, например время или в выходные - вероятно будет решать руководство учебного заведения.

Еще перед началом учебного года Рада обороны Киева приняла решение, согласно которому доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным.

"За" и "против" ограничения доступа к укрытиям учебных заведений

Из обращений к образовательному омбудсмену и комментариям в социальных сетях были собраны и проработаны "за" и "против" таких решений.

Аргументы "за" круглосуточный доступ к укрытиям в учебных заведениях:

Кажется очевидным, что предоставить доступ к укрытию - это спасти чью-то жизнь во время ракетной атаки. Поэтому были следующие доводы:

человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью

укрытия в учебных заведениях относятся к средствам коллективной защиты, поэтому укрываться в них имеют право все граждане

действующее законодательство не относит укрытия в учебных заведениях к хранилищам, где укрываются только отдельные категории граждан (работники субъектов хозяйствования отдельных и особо важных категорий, работники атомных электростанций, больные, медицинский и обслуживающий персонал учреждений здравоохранения)

простейшие укрытия предусмотрены для укрытия всех категорий населения только в особый период, прежде всего во время военного положения

нельзя ограничивать допуск всех желающих к укрытиям, чтобы не подвергать граждан Украины потенциальной опасности во время обстрелов

школьные укрытия принадлежат городской общине, а не ученикам, родителям учеников, учителям и руководству школы, потому что граждане налогами уплатили обустройство, ремонт, а кое-где строительство таких укрытий.

довольно часто, кроме учебного заведения, рядом с домом нет другого укрытия или оно расположено значительно дальше

укрытие в учебном заведении обустроено всем необходимым, а укрытие в подвале дома не обустроено (или обустроено частично)

Аргументы "против" круглосуточного доступа к укрытиям в учебных заведениях:

А вот здесь есть достаточно веские аргументы, потому что открытый доступ таких укрытий может нести серьезные риски для безопасности детей и работников учебных заведений. Поэтому были приведены следующие доводы:

укрытия рассчитаны на определенное количество лиц, из этого рассчитывается мощность вентиляции, наличие уборных, запаса воды и т.п., и при чрезмерном количестве лиц в укрытии возникнут неудобства и проблемы

в укрытие могут попасть (и такие случаи уже случались в учебных заведениях) люди, имеющие алкогольное или наркотическое опьянение, психические расстройства, инфекционные болезни

невозможно обеспечить безопасность детей и работников учебных заведений, для которых предназначены эти укрытия.

риск физической, психологической и моральной опасности

присутствие посторонних лиц приведет к нарушению санитарно-гигиенических требований в учебных заведениях, а учебное заведение и его работники должны обеспечивать их для детей

посторонние лица могут принести к укрытиям опасные вещества, оружие

отсутствие охраны, которая может обеспечивать безопасность в укрытиях, может привести к разным опасным ситуациям

штатные расписания учебных заведений предусматривают одного охранника в ночное время, что не позволяет обеспечить целостность учебного заведения, имущества, доступ к укрытию и безопасность в нем

незаконное привлечение и принуждение работников учебных заведений к работе в укрытии

создание дополнительной нагрузки на работников учебных заведений, не предусмотренных должностными обязанностями и трудовыми договорами

отсутствие дополнительных средств в учебных заведениях на оплату дополнительной работы работников, а именно - дежурство в укрытиях, приведение укрытия в готовность и использование по назначению;

отсутствие дополнительных средств в учебных заведениях на закупку всего необходимого для пребывания в укрытии - воды, продуктов, гигиенических средств

работники учебного заведения не имеют ни права, ни полномочий проверять документы у посторонних лиц, определять наличие у них опасных предметов или веществ и изымать их, запрещать доступ к укрытию

невозможно обеспечить выполнение требований по емкости укрытий, если в укрытие прибывает больше людей, чем это предусмотрено действующими нормами

в части укрытий обустройство всем необходимым осуществлено на средства родителей

невозможно планировать организацию образовательного процесса в очной и смешанной формах из-за ограниченной вместимости укрытия

Так что делать?

Образовательный омбудсмен подчеркивает, что все укрытия - общие, они нанесены на карты и доступ к ним имеют все желающие. Но среди них есть укрытия, предназначенные для работников крупнейших субъектов хозяйствования отдельных и особо важных категорий, работников атомных станций и больных, а также для медицинского и обслуживающего персонала учреждений здравоохранения.

Имеются также защитные сооружения, входящие в состав запасных пунктов управления министерств, других центральных органов исполнительной власти, областных и городских госадминистраций, а также укрытия, предназначенные для укрытия личного состава военных подразделений ВСУ, Нацгвардии, персонала учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов и т.д. д. Эти укрытия не доступны для всех и на картах они не сказываются.

В случае круглосуточного беспрепятственного доступа к укрытиям в учебных заведениях возникает ситуация, когда права детей на жизнь и здоровье и безопасное образование могут пересекаться с правами на безопасность жизни и здоровья других граждан.

В укрытие учебных заведений вложено много средств и усилий педагогов. Поэтому пребывание в части укрытий более или менее приемлемо для комфорта тех, кто там находится.

Омбудсмен подчеркнул, что в то же время в Израиле, который также часто бывает под обстрелами, доступ к учебным заведениям ограничен. Даже в странах ЕС, США и других, которые не в состоянии войны, доступ к учебным заведениям также ограничен и регулируем.

Он сделал свои предложения по урегулированию этого важного вопроса: