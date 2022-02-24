В Укрэнерго опровергли информацию об обязательном отключении электрики ночью

"Важно и срочно! В социальных сетях и некоторых СМИ распространяют фейки о том, что в 23:30 нужно выключить все приборы и до нуля снизить потребление в домах. Якобы из-за подключения нашей электросети к европейской системе", - сказано в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что именно так и работает враг и эти призывы направлены на то, чтобы нанести удар по украинской энергосистеме.

"Укрэнерго официально опровергает эту информацию и заявляет, что энергосистема работает в нормальном режиме и будет работать. Ничего выключать не нужно, и никто никуда не подключается ночью!" – подчеркнули в ведомстве.

Украинцев призвали использовать электроэнергию ответственно и не вестись на провокации врага.