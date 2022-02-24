UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Укрэнерго опровергли информацию об обязательном отключении электрики ночью

Автор: Анна Шиканова

В НЭК Укрэнерго опровергли информацию об обязательном отключении электроэнергии после 23:00. Они назвали это фейком и призвали ответственно использовать электроэнергию.

Об этом говорится на странице Укрэнерго в Facebook.

"Важно и срочно! В социальных сетях и некоторых СМИ распространяют фейки о том, что в 23:30 нужно выключить все приборы и до нуля снизить потребление в домах. Якобы из-за подключения нашей электросети к европейской системе", - сказано в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что именно так и работает враг и эти призывы направлены на то, чтобы нанести удар по украинской энергосистеме.

"Укрэнерго официально опровергает эту информацию и заявляет, что энергосистема работает в нормальном режиме и будет работать. Ничего выключать не нужно, и никто никуда не подключается ночью!" – подчеркнули в ведомстве.

Украинцев призвали использовать электроэнергию ответственно и не вестись на провокации врага.

Напомним, ранее мы писали о том, что Львовская ОГА призвала жителей отключить электрику после 23:00.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго