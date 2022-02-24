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Львовская ОГА сделала важный призыв к жителям области

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Львов, Четверг 24 февраля 2022 22:38
Львовская ОГА сделала важный призыв к жителям области Фото: Панорама Львова (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Пресс-служба Львовской облгосадминистрации призвала земляков не пользоваться электроэнергией в определенное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Львовской ОГА.

"Убедительно просим сегодня после 23:00 не пользоваться освещением в ваших помещениях", – говорится в сообщении ОГА.

Кроме того, орган исполнительной власти призвал не выходить на улицы без необходимости. Также Львовская облгосадминистрация попросила следить за новыми уведомлениями местных властей.

Сегодня глава Львовской ОГА Козицкий анонсировал создание блокпостов на границе области. Утром во Львове включали сирены гражданской защиты и закрыли местный аэропорт.

Напомним, что ситуация во Львове находится под постоянным мониторингом.

Тем временем Вооруженные силы отразили атаку на Гостомель и уничтожили российских десантников.

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