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В Укренерго спростували інформацію про обов'язкове відключення електрики вночі

Автор: Анна Шиканова

У НЕК Укренерго спростували інформацію про обов'язкове відключення електроенергії після 23:00. Вони назвали це фейком і закликали відповідально використовувати електроенергію.

Про це йдеться на сторінці Укренерго в Facebook.

"Важливо і терміново! У соціальних мережах і деяких ЗМІ поширюють фейки про те, що о 23:30 потрібно вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в будинках. Нібито через підключення нашої електромережі до європейської системи", - сказано в повідомленні.

В Укренерго зазначають, що саме так і працює ворог і ці заклики спрямовані на те, щоб завдати удару по українській енергосистемі.

"Укренерго офіційно спростовує цю інформацію і заявляє, що енергосистема працює в нормальному режимі й буде працювати. Нічого вимикати не потрібно, і ніхто нікуди не підключається вночі!"- підкреслили у відомстві.

Українців закликали використовувати електроенергію відповідально і не вестися на провокації ворога.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Львівська ОДА закликала жителів відключити електрику після 23: 00.

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Укренерго