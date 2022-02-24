В Укренерго спростували інформацію про обов'язкове відключення електрики вночі

"Важливо і терміново! У соціальних мережах і деяких ЗМІ поширюють фейки про те, що о 23:30 потрібно вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в будинках. Нібито через підключення нашої електромережі до європейської системи", - сказано в повідомленні.

В Укренерго зазначають, що саме так і працює ворог і ці заклики спрямовані на те, щоб завдати удару по українській енергосистемі.

"Укренерго офіційно спростовує цю інформацію і заявляє, що енергосистема працює в нормальному режимі й буде працювати. Нічого вимикати не потрібно, і ніхто нікуди не підключається вночі!"- підкреслили у відомстві.

Українців закликали використовувати електроенергію відповідально і не вестися на провокації ворога.