Украинцам раздадут деньги на покупку дров и угля: что известно
Некоторые украинцы могут получить помощь в виде субсидии на покупку дров или угля. Эти выплаты назначают раз в год.
Об этом пишет Пенсионный Фонд в Telegram.
Кто и как может получить эти выплаты
Жилищная субсидия на приобретение твердого топлива и сжиженного газа назначается раз в календарный год, исходя из размера дохода за предыдущий календарный год.
"Жилищная субсидия не назначается, если начисленный среднемесячный совокупный доход лица меньше размера минимальной заработной платы и/или не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере, не меньше минимального, суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии", - объясняют в ПФ.
Если же человек уплатил единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального за I или II квартал 2023 года, то субсидия на приобретение твердого топлива и сжиженного газа может быть назначена, если на это подадут заявление в III или IV квартале 2023 года.
Как оформить субсидию:
- подать заявление на назначение субсидии для закупки дров или угля
- предоставить справку, где указано наличие в доме печного отопления
Минимальной нормой пособия на домохозяйство считается 1 тонна твердого топлива и 1 баллон сжиженного газа. Но могут назначить пособие и в большем размере.
Кому субсидию не предоставляют
Однако есть категории украинцев, которым не назначат жилищную субсидию. Она не предназначена для людей, у кого:
- площадь дома превышает 230 кв. м, а квартиры -130 кв. м (кроме случаев, когда речь идет о детских домах семейного типа, многодетных семьях и т. п.)
- кто-то из членов семьи на 1 число даты оформления субсидии владеет транспортным средством младше 5 лет или несколькими транспортами в возрасте до 15 лет (кроме мопедов и прицепов)
- среди членов домовладения есть совершеннолетние, не имеющие доходов, не уплачивающие Единый социальный взнос, выехавшие за границу более чем на 60 дней и т. п.
- кто-то из членов семьи за последний год до даты оформления субсидии совершил покупку более чем на 51 тыс. грн
- есть задолженность за коммуналку
- не вернули чрезмерно начисленную субсидию
- гражданам, не платящим алиментам или задолжавшим по другим исполнительным производствам
- если гражданин имеет другое жилье (есть широкий список исключений)
- члены семьи имеют депозит на более чем 100 тыс. грн или владеют драгоценными металлами на сумму более 50 тыс. грн
Раньше мы писали о том, какие сейчас цены на дрова и какие лучше покупать.
Читайте также, что некоторые украинцы могут получить выплаты по 18 тысяч гривен в месяц.