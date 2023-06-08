В Україну завезли небезпечний продукт, від якого людина може впасти в кому

В Україну завезли небезпечний продукт, споживання якого може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям і навіть спричинити смерть людини! Мова йде про швидкозаморожену броколі.

Звідки ці овочі взялися в нашій країні і чи потрапили вони вже на прилавки магазинів - читайте в матеріалі Styler.

Як небезпечна броколі потрапила в Україну

Про те, що заморожену броколі ввезли на територію нашої країни, розповіли в Головному управлінні Держпродспоживслужби.

Спеціалісти посилаються на повідомлення системи RASFF від 5 червня 2023 року № 2023.3251-fup2 щодо "виявлення хлорпірифосу у заморожених суцвіттях броколі".

Відомо, що продукт завезли із Польщі. Постачальником виявилась компанія Prosto Frosto Sp. z o. o., що здійснює діяльність в галузі переробки овочів і фруктів, зі штаб-квартирою у Катовіце.

Замовником є підприємство "Здоровий продукт", яке знаходиться у Києві і "пропонує швидкозаморожену броколі компаніям HoReCa".

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Таким чином, швидше за все, небезпечна броколі не могла потрапити на полиці супермаркетів і магазинів.

Але якщо ви все ж побачите його в магазині чи деінде - негайно зверніться до відповідних органів. Адреси і телефони регіональних представництв доступні на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У чому небезпека хлорпірифосу

Хлорпірифос є широко використовуваним пестицидом у сільському господарстві, призначеним для знищення різноманітних шкідливих комах і кліщів.

Проте, він також проявляє високу токсичність для більшості тварин та людей. Дослідження, проведені вченими з США та інших країн, свідчать про те, що навіть невеликі дози хлорпірифосу, які раніше вважалися безпечними, можуть негативно впливати на здоров'я.

Потрапляючи в організм людини, хлорпірифос може спричинити гострі порушення роботи центральної нервової системи, такі як головний біль, порушення свідомості, навіть призводити до розвитку глибокої коми і судом. Важкі отруєння можуть призвести до смерті.