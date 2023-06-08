В Украину завезли овощи с опасными веществами, поражающими центральную нервную систему
В Украину из Польши завезли партию опасных замороженных брокколи. В овоще обнаружили хлорпирифос - вещество для борьбы с вредителями
Об этом сообщили на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Закарпатской области.
Кто получил вредные овощи
В частности, 5 июня по системе быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) было получено официальное уведомление об обнаружении опасных овощей.
В нем говорилось об обнаружении хлорпирифоса в замороженных соцветиях брокколи, экспортировавшихся из Польши (поставщик: Prosto Frosto Sp. z oo, Katowice) в Украину (получатель: ЧП "Здоровий продукт", ул. Тростянецкая 47/154, г. Киев, 02175).
Какая опасность
Хлорпирифос - действующее вещество многих распространенных инсектицидов широкого спектра действия. Вещество широко используется в быту, сельском хозяйстве и промышленности за последние 40 лет примерно в 100 странах мира.
Несмотря на введенные существенные ограничения, его применяют в домашних условиях в ряде стран.
Вещество может вызвать диффузное поражение нейронов центральной нервной системы. Хлорпирифос относится к токсикантам - агонистам, действующим на специфические рецепторы, а именно - на холинорецепторы. Также как и все фосфорорганические соединения, ХПФ влияет на нервную систему.
В случае обнаружения этой продукции операторы рынка должны изъять ее из обращения в соответствии с Законом Украины "Об основных принципах и требованиях безопасности и качества пищевых продуктов".
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