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В Україну завезли небезпечну каву, яка може викликати судоми та онкологію

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Четвер 20 липня 2023 13:40
В Україну завезли небезпечну каву, яка може викликати судоми та онкологію Фото: в Україну завезли небезпечну каву (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україну завезли небезпечну, мелену каву з токсичними елементами. У продукті виявили охратоксин А.

Про небезпечний напій повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Чернівецькій області.

Звідки привезли небезпечний продукт

Зазначається, що мелену каву завезли з Австрії.

Виробник кави - це Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Італія. Сам продукт експортувався з Австрії в Україну (оптовик: GUNZ Warenhandels GmbH, Mäder).

Одержувач в Україні ТОВ "ТД ГУРМАНДІЗ", вул. Костянтинівська 72, м. Київ, 04080).

Держпродспоживслужба у Чернівецькій області попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг вищезгаданої продукції про необхідність вилучити її з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області, що передбачено частиною 3 статті 20 Закону України та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів.

Як виглядає ця кава

В Україну завезли небезпечну каву, яка може викликати судоми та онкологіюВ Україну завезли небезпечну каву, яка може викликати судоми та онкологіюВ Україну завезли небезпечну каву, яка може викликати судоми та онкологію

Чим небезпечна кава з охратоксином А

Охратоксин А - це органічна сполука, похідна кумарину, мікотоксин із групи охратоксинів, що продукується мікроскопічними пліснявими грибами роду Аспергіл (Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius та ін) та роду Пеніциліум (Penicillium verru).

Він є харчовим забруднювачем, що стає серйозною загрозою здоров'ю та життю людини. Надзвичайно токсичний нейротоксин, потенційний канцероген для людини (група 2B), мутаген, тератоген та сильна нефро- та гепатотоксичність, імуносупресор, викликає імунодефіцитні стани.

Охратоксин А небезпечний гострими отруєннями, що дають ускладнення на нирки, та накопичувальною дією. Можливі нудота, блювання, прискорене серцебиття, запаморочення, судоми.

Його зазвичай знаходять у пшениці, вівсі, ячмені, квасолі, комбікормі, арахісі, вині, сухофруктах, каві, крупах. Тому ймовірність попадання цього мікотоксину в організм людини також велика і особливо сильний вплив має на дітей.

Раніше був названий популярний напій, який люблять багато хто і він може викликати рак.

Крім того, читайте про популярний препарат, який категорично не можна давати дітям.

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