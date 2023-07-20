В Украину завезли опасный кофе, который может вызвать судороги и онкологию
В Украину завезли опасный, молотый кофе с токсическими элементами. В продукте обнаружили охратоксин А.
Об опасном напитке сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.
Откуда привезли опасный продукт
Отмечается, что молотый кофе был завезен из Австрии.
Производитель кофе - это Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Италия. А сам продукт экспортировался из Австрии в Украину (оптовик: GUNZ Warenhandels GmbH, Mäder).
Получатель в Украине ООО "ТД ГУРМАНДИЗ", ул. Константиновская 72, г. Киев, 04080).
Госпродпотребслужба в Черновицкой области предупреждает операторов рынка, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции о необходимости изъять ее из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, что предусмотрено частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципы и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов.
Как выглядит кофе
Чем опасен кофе с охратоксином А
Охратоксин А - это органическое соединение, производное кумарина, микотоксин из группы охратоксинов, продуцируемый микроскопическими плесневыми грибами рода Аспергил (Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius и др.) и рода Пенициллиум (Penicillium verru).
Он является пищевым загрязнителем, что является серьезной угрозой для здоровья и жизни человека. Чрезвычайно токсический нейротоксин, потенциальный канцероген для человека (группа 2B), мутаген, тератоген и сильная нефро- и гепатотоксичность, иммуносупрессор, вызывает иммунодефицитные состояния.
Охратоксин А опасен острыми отравлениями, которые дают осложнение на почки, и накопительным действием. Возможны тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, головокружение, судороги.
Его обычно находят в пшенице, овсе, ячмене, фасоли, комбикорме, арахисе, вине, сухофруктах, кофе, крупах. Поэтому вероятность попадания этого микотоксина в организм человека также велика и особенно сильное влияние он имеет на детей.
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