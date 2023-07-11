Названо популярний препарат, який категорично не можна давати дітям

Аспірин ні в якому разі не можна давати дітям. Такий препарат може призвести до негативних наслідків.

Про це розповіла педіатр Марія Павленко у своєму Instagram.

Чому не варто давати аспірин

За словами лікарки, такий лікарський засіб не можна давати дітям для зниження температури. Перша причина - є дієві, доступні та більш безпечні препарати для зниження температури у дітей - ібупрофен та парацетамол.

По-друге, існує такий життєво небезпечний стан як синдром Рея, який може виникнути у дітей від прийому аспірину під час вірусних інфекцій.

Що відомо про цей синдром

Синдром Рея виникає нечасто, проте він серйозний своїми наслідками. Вважається, що СР провокується використанням аспірину для лікування вірусних інфекцій, зокрема, грипу та вітряної віспи у дітей. Передумовою для його розвитку є вроджені порушення обміну жирів - ліпідів.

Всі наші органи та тканини складаються з клітин, що містять такі крихітні частинки як мітохондрії. Мітохондрія - енергетична станція клітини, місце, де виробляється енергія для забезпечення роботи всього організму.

При розвитку цього захворювання порушується функціонування цих мітохондрій. Особливо, це стосується клітин печінки, оскільки, вони навантажені великою кількістю роботи. Якщо печінка втрачає енергію, то починає давати збій.

Це призводить до порушення знешкодження та виведення з організму продуктів обміну речовин та багато іншого. Накопичення цих токсичних речовин має негативного вплив на головний мозок.

Симптоми

До симптомів синдрому Рея належать

У дітей молодшого віку:

діарея

пришвидшене дихання

У старших дітей:

постійна блювота

незвична сонливість та млявість

При підозрі цього синдрому необхідно звернутися до лікаря.