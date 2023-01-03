UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україну суне "собачий холод": коли чекати на негоду

Прогноз погоди на Різдво Христове (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

За прогнозами синоптиків, в Україну насувається лютий холод зі снігопадами та хуртовинами. Подекуди нічна температура може опускатися до 20 градусів нижче нуля.

Коли українцям чекати на негоду - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Прогноз від народних синоптиків

За словами метеоролога Станіслава Щедріна, різке похолодання настане вже 4 січня. У цей день температура триматиметься на рівні 1-5 градусів тепла. Можуть бути опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Проте вже у Святвечір стане суттєво холодніше. У північно-східних областях температура впаде аж до 17-20 градусів, але на заході буде дещо тепліше - до 10-13 нижче нуля.

На всіх інших територіях температура коливатиметься в межах 10-16 градусів морозу. Зверніть увагу, що йдеться виключно про нічні температурні показники. Крім того, у період з 6 по 11 січня пройдуть сильні снігопади та заметілі.

Український гідрометцентр також прогнозує погіршення погодних умов з 4-5 січня по всій Україні. Сильні опади накриють північні та східні області - сніг, мокрий сніг та сніг з дощем.

6 січня сніг очікується на сході країни, а нічна температура опускатиметься до -1 -3 градусів - по всій території України.

До України сунуть люті морози на Різдво (фото: Freepik)

Чи можна похолодання пов'язати з Різдвом

За давніми прикметами, різкі та люті холоди приходять саме на Різдво Христове. У це свято наші предки уважно стежили за погодою та робили висновки, на який врожай чекати та що далі буде в природі.

Вважалося, що холод і мороз протягом 6-7 січня, як і на Великдень, - це хороші знаки від богів.

Інші погодні прикмети на Різдво:

  • Відлига в цей день обіцяє теплу та ранню весну.
  • Якщо вдарить мороз, то холодно буде і на Водохреща.
  • Чим більше снігу 7 січня, тим сприятливішим буде рік.
  • Безхмарне небо і яскравий місяць - до сильних морозів.
  • Зоряне небо та іній на деревах - до хорошого урожаю.
  • Якщо свято випало на молодика, то буде неврожайний рік.
  • Якщо за вікном тепло, то весна буде холодною.
  • Завиває хуртовина на Різдво - весна буде ранньою.
  • Бурхлива завірюха віщує хороший врожай меду.

Раніше ми детальніше розповідали про погоду в перші тижні січня.

Дивіться також, посівний місячний календар на січень 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрКиївПогода в УкраїніРіздвоПогода в Києві