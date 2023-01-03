В Украину идет "собачий холод": когда ждать непогоду

Прогноз от народных синоптиков

По словам метеоролога Станислава Щедрина, резкое похолодание наступит уже 4 января. В этот день температура будет держаться на уровне 1-5 градусов тепла. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Однако уже в Сочельник станет существенно холоднее. В северо-восточных областях температура упадет до 17-20 градусов, но на западе будет несколько теплее - до 10-13 ниже нуля.

На всех остальных территориях температура будет колебаться в пределах 10-16 градусов мороза. Обратите внимание, что речь идет исключительно о ночных температурных показателях. Кроме того, в период с 6 по 11 января пройдут сильные снегопады и метели.

Украинский гидрометцентр прогнозирует ухудшение погодных условий с 4-5 января по всей Украине. Обильные осадки накроют северные и восточные области - снег, мокрый снег и снег с дождем.

6 января снег ожидается на востоке страны, а ночная температура будет опускаться до -1-3 градусов по всей территории Украины.

В Украину сдвигаются сильные морозы на Рождество (фото: Freepik)

Можно ли похолодание связать с Рождеством

По давним приметам, резкие и лютые холода приходят именно на Рождество Христово. В этот праздник наши предки внимательно следили за погодой и делали выводы, какого урожая ждать и что дальше будет в природе.

Считалось, что холод и мороз в течение 6-7 января, как и на Пасху, - это отличные знаки от богов.

Другие погодные приметы на Рождество: